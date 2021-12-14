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"Я просто охреневаю от цен". Навальный рассказал, как тратит 9 тыс. рублей в тюремном магазине

Навальный: Я прикинул: моя личная продовольственная инфляция никак не меньше 40%
Навальный: Я прикинул: моя личная продовольственная инфляция никак не меньше 40%
Фото: EPA

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в колонии, рассказал, что два раза в месяц заключенным разрешают делать покупки в маленьком магазине. Пост опубликован 14 декабря на странице политика в Facebook.

"Потратить зэк может 9 тыс. руб. в месяц (3,3 тыс. грн). Средняя пенсия в России – 15 800 руб. (5,8 тыс. грн). Однако мне дают хоть и плохую, но бесплатную еду. Я в робе, мне не нужна ни одежда, ни обувь. Я не трачу на ЖКХ, мобильную связь, интернет, транспорт, лекарства. Мне не надо покупать подарки бестолковым, но любимым внукам", – сообщил Навальный.

Он подсчитал, что его 9 тыс. руб. в месяц на еду сравнимы с тем, сколько может на нее потратить средний российский пенсионер.

"Я просто охреневаю от цен. И вдвойне – от их роста. Я приехал сюда 10 месяцев назад, и великая инфляционная трагедия пенсионера произошла на моих глазах. Сначала роскошью стала тушенка, подорожав со 140 руб. (51 грн) до 250 руб. (91 грн) – 79%. Я не покупаю ее давно, и, уверяю вас, пенсионер может поесть картошечку с тушенкой максимум раз в месяц", – подчеркнул Навальный.

По его словам, заключенные перестали покупать рыбные консервы, потому что они подорожали на 55% до 170 руб. (62 грн).

"Основа моих ларечных закупок (волшебная троица) – консервы: фасоль, зеленый горошек и кукуруза – выросли в цене с 56–70 руб. (20–25,6 грн) до 80–85 руб. (29–31 грн). Сыр российский стоит теперь 237 руб. (87 грн), и я только скольжу по нему взглядом, думая: это еда олигархов", – сказано в посте.

Навальный заявил, что цены в тюремном киоске такие же, как на воле, поэтому средний российский пенсионер – "нищий, перед которым маячит перспектива если не голода, то полного замещения рациона на дешевую лапшу".

"Я прикинул: моя личная продовольственная инфляция никак не меньше 40%. Очень бы хотел, чтоб в эксперименте "живу на пенсию" поучаствовала глава ЦБ [Эльвира] Набиуллина, недавно сообщившая, что инфляция в РФ – 8%, и [президент РФ Владимир] Путин, на днях утвердивший минимальную зарплату 13 890 руб. (5096 грн)", – отметил политик.

https://www.facebook.com/navalny/posts/5057442704274772

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

Теги: Россия, оппозиция, инфляция, Алексей Навальный, тюрьма, цены, пенсионеры, колония
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