"Я просто охреневаю от цен". Навальный рассказал, как тратит 9 тыс. рублей в тюремном магазине

"Потратить зэк может 9 тыс. руб. в месяц (3,3 тыс. грн). Средняя пенсия в России – 15 800 руб. (5,8 тыс. грн). Однако мне дают хоть и плохую, но бесплатную еду. Я в робе, мне не нужна ни одежда, ни обувь. Я не трачу на ЖКХ, мобильную связь, интернет, транспорт, лекарства. Мне не надо покупать подарки бестолковым, но любимым внукам", – сообщил Навальный.

Он подсчитал, что его 9 тыс. руб. в месяц на еду сравнимы с тем, сколько может на нее потратить средний российский пенсионер.

"Я просто охреневаю от цен. И вдвойне – от их роста. Я приехал сюда 10 месяцев назад, и великая инфляционная трагедия пенсионера произошла на моих глазах. Сначала роскошью стала тушенка, подорожав со 140 руб. (51 грн) до 250 руб. (91 грн) – 79%. Я не покупаю ее давно, и, уверяю вас, пенсионер может поесть картошечку с тушенкой максимум раз в месяц", – подчеркнул Навальный.

По его словам, заключенные перестали покупать рыбные консервы, потому что они подорожали на 55% до 170 руб. (62 грн).

"Основа моих ларечных закупок (волшебная троица) – консервы: фасоль, зеленый горошек и кукуруза – выросли в цене с 56–70 руб. (20–25,6 грн) до 80–85 руб. (29–31 грн). Сыр российский стоит теперь 237 руб. (87 грн), и я только скольжу по нему взглядом, думая: это еда олигархов", – сказано в посте.

Навальный заявил, что цены в тюремном киоске такие же, как на воле, поэтому средний российский пенсионер – "нищий, перед которым маячит перспектива если не голода, то полного замещения рациона на дешевую лапшу".

"Я прикинул: моя личная продовольственная инфляция никак не меньше 40%. Очень бы хотел, чтоб в эксперименте "живу на пенсию" поучаствовала глава ЦБ [Эльвира] Набиуллина, недавно сообщившая, что инфляция в РФ – 8%, и [президент РФ Владимир] Путин, на днях утвердивший минимальную зарплату 13 890 руб. (5096 грн)", – отметил политик.