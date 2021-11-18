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"От яйца до яйца". Навальный рассказал, как считает время в колонии

Навальный находится в колонии во Владимирской области
Навальный находится в колонии во Владимирской области
Фото: Алексей Навальный / Facebook

18 ноября в Facebook находящегося в колонии российского оппозиционера Алексея Навального разместили его рассказ о том, как он считает время в заключении.

"Большинство зэков может моментально ответить: "Мне осталось 583 дня". Но у меня перспективы окончания срока, скажем мягко, неясны, поэтому и считать смысла не имеет. Течение времени заметно по интервалам. Самый короткий период – от яйца до яйца. По понедельникам и пятницам на завтрак дают вареное яйцо. Это не только важное (и приятное) кулинарное событие, но и календарное тоже. Получил на завтрак яйцо – значит, рабочая неделя заканчивается. Снова получил яйцо – рабочая неделя началась", – написал Навальный.

По словам оппозиционера, время также можно считать по посещениям ларька (туда водят раз в две недели), передачам от родственников (один раз в два месяца) и длительным свиданиям (четыре раза в год для зэка на общем режиме).

"Вот сейчас пишу это, сидя на настоящей кухне (с плитой!) комнат свиданий. [Жена] Юля еще спит в нашей комнате, а я пошел выпить кофе и поджарить нам яичницу с грудинкой. Кайф же? Кайф. Через пять часов снова "осужденный Навальный, собирайтесь", и я начну новый отсчет", – рассказал Навальный.

https://www.facebook.com/navalny/posts/4971046592914384

Контекст:

Навальный сейчас находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщал, что его поставили на учет как склонного к побегу. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с такого учета и поставило на учет как экстремиста и террориста.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик должен находиться в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, кофе, колония, свидание
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