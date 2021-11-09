"Ясно, что все это устраивает Путин". Навальный прокомментировал сообщения об издевательствах в колонии

Так он прокомментировал репортаж канала "Дождь" об издевательствах в колонии. Бывшие заключенные рассказали журналистам, что Навальному "сделали полную изоляцию". По словам Наримана Османова, все заключенные в отряде были проинструктированы, что с оппозиционером нельзя общаться.

Навальный рассказал о знакомстве с этим мужчиной. По словам оппозиционера, Османов в один из первых дней пребывания в колонии предупредил его о "козлах и стукачах" вокруг.

"Каждый твой шаг фиксируют. Не верь ни одному слову", – передал Навальный слова Османова.

По словам оппозиционера, он был удивлен, когда узнал, что бывшие заключенные дали интервью "Дождю".

"У меня действительно "тюрьма в тюрьме" и изоляция – не знаю почти ничего, кроме касающегося меня лично", – подчеркнул Навальный. Он отметил, что некоторые факты, как, например, информация об избиении парикмахера, повергли его в шок, а некоторые – например, рассказ о якобы больном туберкулезом соседе – рассмешили.

"Ну а в целом что тут сказать? Я понимал, что примерно так и будет. Не забывайте, что мой младший брат Олег отсидел 3,5 года по этому же делу. Ну и все-таки я не с луны свалился, знаю, как вещи устроены в нашей стране. Ясно, что все это устраивает [президент РФ Владимир] Путин. Почерк психологически нездорового человека, упивающегося властью, с глубокими проблемами в области зацикленности на сексуальных ориентациях тут явно просматривается. [...] Почему я обо всем этом не писал? Думаю, вам и так хватает новостей тюремной жизни. Ну русская тюрьма, да. Мне-то еще гораздо легче остальных. Действительно, тут главное – на провокации не поддаваться", – добавил Навальный.