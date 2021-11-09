"Ясно, что все это устраивает Путин". Навальный прокомментировал сообщения об издевательствах в колонии

Так он прокомментировал репортаж канала "Дождь" об издевательствах в колонии. Бывшие заключенные рассказали журналистам, что Навальному "сделали полную изоляцию". По словам Наримана Османова, все заключенные в отряде были проинструктированы, что с оппозиционером нельзя общаться.
Навальный рассказал о знакомстве с этим мужчиной. По словам оппозиционера, Османов в один из первых дней пребывания в колонии предупредил его о "козлах и стукачах" вокруг.
"Каждый твой шаг фиксируют. Не верь ни одному слову", – передал Навальный слова Османова.
По словам оппозиционера, он был удивлен, когда узнал, что бывшие заключенные дали интервью "Дождю".
"У меня действительно "тюрьма в тюрьме" и изоляция – не знаю почти ничего, кроме касающегося меня лично", – подчеркнул Навальный. Он отметил, что некоторые факты, как, например, информация об избиении парикмахера, повергли его в шок, а некоторые – например, рассказ о якобы больном туберкулезом соседе – рассмешили.
"Ну а в целом что тут сказать? Я понимал, что примерно так и будет. Не забывайте, что мой младший брат Олег отсидел 3,5 года по этому же делу. Ну и все-таки я не с луны свалился, знаю, как вещи устроены в нашей стране. Ясно, что все это устраивает [президент РФ Владимир] Путин. Почерк психологически нездорового человека, упивающегося властью, с глубокими проблемами в области зацикленности на сексуальных ориентациях тут явно просматривается. [...] Почему я обо всем этом не писал? Думаю, вам и так хватает новостей тюремной жизни. Ну русская тюрьма, да. Мне-то еще гораздо легче остальных. Действительно, тут главное – на провокации не поддаваться", – добавил Навальный.
Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.
После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.