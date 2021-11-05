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"Сделали полную изоляцию". Сидевшие с Навальным заключенные рассказали об условиях политика в колонии

По словам заключенных, первые три дня после возвращения из тюремной больницы Навальному не давали спать
По словам заключенных, первые три дня после возвращения из тюремной больницы Навальному не давали спать
Фото: EPA

Руководство российской исправительной колонии №2 в Покрове, где сейчас отбывает срок оппозиционер Алексей Навальный, компрометирует политика перед заключенными. Об этом говорится в репортаже телеканала "Дождь" от 4 ноября, доступном только по подписке. Пересказывает сюжет "Новая газета".

Журналисты поговорили с бывшими осужденными Нариманом Османовым и Евгением Бураком, которые отбывали наказание в одном отряде с Навальным. Османов заявил, что все заключенные в отряде были проинструктированы, что с политиком не нужно общаться. По его словам, Навальному "сделали полную изоляцию".

Как утверждает Османов, в колонии показали фильм, который должен был скомпрометировать Навального перед заключенными. Его суть в том, что политик якобы нетрадиционной ориентации. Эту информацию подтвердил и Бурак.

Помимо этого, по словам Османова, первые три дня после возвращения из тюремной больницы Навальному не давали спать, так как на соседнюю с ним койку положили "углового" (низшая каста в тюремной иерархии. – "ГОРДОН"). Тот издавал разные звуки, и все это делалось по указанию руководства колонии, утверждает Османов.

Также, по словам бывшего осужденного, во время голодовки Навального рядом с политиком положили человека, якобы больного туберкулезом, однако это оказалась инсценировка. В один из дней голодовки с утра завхозы "принесли полмешка колбасы, поставили сковородки, жарят, чтоб был запах, чтобы его сбить", добавил Османов.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

Теги: Россия, Алексей Навальный, заключенные, колония
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