"Сделали полную изоляцию". Сидевшие с Навальным заключенные рассказали об условиях политика в колонии

Журналисты поговорили с бывшими осужденными Нариманом Османовым и Евгением Бураком, которые отбывали наказание в одном отряде с Навальным. Османов заявил, что все заключенные в отряде были проинструктированы, что с политиком не нужно общаться. По его словам, Навальному "сделали полную изоляцию".

Как утверждает Османов, в колонии показали фильм, который должен был скомпрометировать Навального перед заключенными. Его суть в том, что политик якобы нетрадиционной ориентации. Эту информацию подтвердил и Бурак.

Помимо этого, по словам Османова, первые три дня после возвращения из тюремной больницы Навальному не давали спать, так как на соседнюю с ним койку положили "углового" (низшая каста в тюремной иерархии. – "ГОРДОН"). Тот издавал разные звуки, и все это делалось по указанию руководства колонии, утверждает Османов.

Также, по словам бывшего осужденного, во время голодовки Навального рядом с политиком положили человека, якобы больного туберкулезом, однако это оказалась инсценировка. В один из дней голодовки с утра завхозы "принесли полмешка колбасы, поставили сковородки, жарят, чтоб был запах, чтобы его сбить", добавил Османов.