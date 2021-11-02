ФСБ задержала частных детективов, которые отследили биллинги отравителей Навального – СМИ

Собеседник агентства рассказал, что задержаны Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев. Они с помощью даркнета искали клиентов, которым необходимо получить телефон, адрес или другие личные данные того или иного человека, и оказывали ему за деньги соответствующую услугу.
Telegram-канал Baza уточняет, что в 2020 году Катков и Зеленцов открыли собственное детективное агентство "Лекс Гранд", позже к ним присоединился Зайцев. Под вывеской "Лекс Гранд" троица начала пробивать нужные телефонные номера.
Для этого детективы пользовались в том числе поддельными документами сотрудников полиции. Также в интернете они купили печати нескольких судов и, изучая имена и подписи судей на сайтах, штамповал фейковые решения.
Когда поступал заказ, Зайцев вместе с фальшивыми документами ходил по салонам связи и получал нужные биллинги. Данные биллингов отравителей Навального он получил в салоне "МегаФон" и в отделении МТС.
По словам источника ТАСС, Катков, Зайцев и Зеленцов не знали, что одним из их "клиентов" является Навальный. Сейчас всех троих отправили под домашний арест. Им предъявили обвинения в подделке документов и нарушении тайны переписки или телефонных переговоров.
Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.
14 декабря 2020 года Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel опубликовали расследование, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ (восемь человек). По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия.
21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Собеседник политика подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.
После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.