ФСБ подтвердила, что телефонные номера из расследования об отравлении Навального принадлежат сотрудникам спецслужбы – The Insider

В постановлении говорится, что 14 декабря 2020 года в публичном доступе оказались фотографии и личные данные сотрудников ФСБ России, "якобы причастных к т.н. “отравлению” российского общественного и политического деятеля Навального А.А." (в этот день The Insider и Bellingcat опубликовали расследование об отравлении политика).

"Таким образом, возбудив уголовное дело, ФСБ и Следственный комитет подтвердили, что опубликованные The Insider и Bellingcat детализации сотрудников ФСБ, ставшие одним из важных доказательств их причастности к отравлению, достоверны, и что получены они не от "американских спецслужб", как об этом говорил [президент РФ Владимир] Путин на пресс-конференции в декабре [2020 года], а от российских операторов, в том числе по требованию фитнес-тренера с фальшивой корочкой сотрудника МВД", – подчеркивает The Insider.