Группа ФСБ, вероятно, отравившая Навального, может быть причастна к трем убийствам – Грозев

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что информация о передвижениях участников группы ФСБ, которая, вероятно, отравила российского оппозиционера Алексея Навального, дает основания полагать, что эти люди могут быть причастны и к другим покушениям.

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев пообещал через две недели опубликовать подробное расследование о причастности сотрудников ФСБ к трем отравлениям и двум покушениям. Об этом он сказал 1 января в эфире "Эха Москвы".

По словам Грозева, информация о передвижении группы сотрудников ФСБ, которая, вероятно, отравила российского оппозиционера Алексея Навального, дает основания полагать, что эти люди причастны и к другим аналогичным операциям.

"Структура большая, очень хорошо профинансирована и занималась долго. Трое реально убиты и две попытки", – отметил расследователь.

Конкретных имен он не назвал, но сказал, что эти убийства произошли от двух до шести лет назад.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео – в нем он позвонил вероятному сотруднику ФСБ РФ Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье.

В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.