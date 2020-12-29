Главный расследователь Bellingcat Грозев: Навальному повезло. Атропин – это не обязательно первое средство, которым можно лечить человека в коме

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, которого отравили нервно-паралитическим агентом класса "Новичок", повезло, что врачи вкололи ему атропин. Об этом в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман рассказал главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

"Ну да. И поэтому на вопрос Навального этому своему отравителю [Константину Кудрявцеву]: "Что случилось? Почему не получился правильный исход этой ситуации?" (то есть намекал на смерть) – тот сказал: "Потому что слишком рано самолет посадили в Омске". Ожидалось три часа, а там было 40 минут. И медики, которые пришли на взлетную полосу, увидели симптомы и подумали, что это то, что можно лечить атропином. Но это несчастная случайность – он это так описывал. То есть реально атропин – это не обязательно первое средство, которым можно лечить человека в коме. Просто они обнаружили симптомы, которые им напоминали не "Новичок", но что-то другое, что тоже лечится атропином... Поэтому и сейчас мы уже понимаем слова немецких врачей, которые, скорее всего, зная все это, сказали: "Ему повезло. Это было чудо, что именно такая цепочка событий, включая атропин, спасла его", – сказал он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.