Главный расследователь Bellingcat Грозев: Путин выбрал самый плохой сценарий реагирования на расследование о Навальном

Президент России Владимир Путин избрал худший из возможных сценариев реагирования на расследование Bellingcat и ряда СМИ об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом главный расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

"Я думаю, что из всех возможных сценариев реагирования, которых он мог бы придерживаться, это был самый плохой. Я не знаю, кто ему дал этот совет. Потому что он мог бы и сказать, что таких людей вообще нет. Он мог бы сказать, что такие люди были, но они были рядом с Навальным, чтобы его спасать от потенциальной провокации западных служб, которые бы пытались его отравить. Он мог бы ничего не сказать. Но он сказал реально, что такие люди были, что практически мы правы с идентификацией этих людей, но что они занимались политической слежкой. То есть они просто за ним следили, потому что он был экстремистом или у него были связи с западными службами. Вот это очень плохое объяснение. Почему? Потому что мыслящая часть его электората, которая думает, а не просто верит, задумается: зачем тогда врачам и химикам заниматься слежкой? "Разве у нас так много денег, что мы можем переплачивать? Разве наружной слежкой не занимаются просто обычные опера, спецопера, спецназовцы даже? Зачем врачам платить?" То есть нет никакой логики, с одной стороны", – сказал Грозев.

По его словам, Путин ограничил "свободу врать" для "пропагандистов-суррогатов", которые говорят вместо Кремля, таких как пропагандист Владимир Соловьев.

"То есть он им сказал: "Вы не можете больше сказать, что Bellingcat не нашли правильных людей. Вы не можете сказать, что таких людей нет, что это вообще фальшивка. Вы должны ограничиться только в этом поле, которое я вам описал". А именно что врачи были там, но только чтобы следить за политическим экстремистом. Но этому никто не поверит. И поэтому и отказались все эти Соловьевы дальше придерживаться этой версии. Я думаю, что он выбрал очень плохой вариант", – сказал Грозев.

Расследователь отметил, что плохие варианты реагирования Путин выбирает не впервые.

"Он два года назад сделал то же самое. Когда кандидаты в убийцы [бывшего российского разведчика Сергея] Скрипаля тоже были пойманы, мы их идентифицировали, он сказал: "Там ничего криминального нет. Они гражданские люди. Пусть приходят на телевидение и сами рассказывают о себе". Это был очень плохой шаг. Потому что весь мир высмеивает сейчас Путина из-за того интервью Russia Today, которое эти два "шпильника" сделали", – сказал журналист.

Главный расследователь Bellingcat Грозев: Я мечтаю получить Пулитцеровскую премию. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

Президент РФ на пресс-конференции 17 декабря сказал, что Навальный якобы пользуется поддержкой спецслужб США, поэтому спецслужбы РФ должны за ним присматривать. Расследование он назвал "легализацией материалов американских спецслужб".

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.