Белковский: Навальному важно доказать, что омские врачи – убийцы, и многие верят

После прочтения статьи в журнале The Lancet об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального можно прийти к выводу, что вины омских врачей нет, отметил российский политолог Станислав Белковский.

Российский оппозиционер Алексей Навальный несправедливо доказывает, что в его отравлении есть вина омских врачей. Об этом 26 декабря заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" российский политолог Станислав Белковский.

"При внимательном прочтении статьи [о Навальном] в [научном журнале] The Lancet, безусловно, можно прийти к выводу, что омские врачи не виноваты. Наоборот, они все-таки спасли Алексея Навального, что специалисты "Шарите" и признают. Что именно в реанимации омской больницы главный оппозиционный политик был спасен. В том числе за счет введения атропина в реанимации, а не в скорой помощи", – сказал он.

По словам политолога, Навальный "все время съезжает на тему, что в больнице его чуть ли не собирались убить, хотя статья в The Lancet говорит ровно об обратном".

"Кампания против омских врачей не стихает и продолжается. Уже выяснилось, что бывший главный врач больницы [Александр] Мураховский, ныне министр здравоохранения [Омской области], украл диссертацию. Не исключаю, что дело там дойдет до каких-нибудь изнасилований малолетних, потому что, видимо, омские врачи остаются каким-то неправильным гвоздем в сапоге у ведущего российского оппозиционера. Что-то там не так, потому что, с его точки зрения, очень важно доказать, что омские врачи все-таки убийцы. Что фактическими материалами дела не подтверждается. Но пропаганда сильнее реальности, как мы знаем. И поэтому многие верят, что омские врачи такие плохие", – объяснил Белковский.

Статья "Отравление нервным агентом "Новичок" (Novichok nerve agent poisoning) была опубликована в The Lancet 22 декабря. Авторы подробно описали состояние Навального и методику лечения. Они, в частности, отметили, что важную роль сыграли интубация и искусственная вентиляция легких в течение двух-трех часов после появления симптомов.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.