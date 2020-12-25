"Замывальщик трусов купил квартиру". Навальный рассказал, что вероятный сотрудник ФСБ вскоре после его отравления потратил 2,8 млн грн

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев через два месяца после его отравления купил квартиру в Москве площадью 39,1 м².

Сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев, которого называют вероятным членом спецгруппы ФСБ, готовившей отравление российского оппозиционера Алексея Навального, купил квартиру в Москве после покушения на политика. Об этом 25 декабря сообщил Навальный в своем блоге.

"28 октября отравитель и замывальщик моих трусов Константин Кудрявцев купил соседнюю 37-ю квартиру. Через два месяца после спецоперации в Томске и Омске", – сообщил Навальный.

По информации оппозиционера, Кудрявцев купил квартиру по адресу Суздальская улица, дом 38, корпус 2 (район Новокосино). Согласно выписке из Росреестра, он приобрел жилье площадью 39,1 м² за 7,5 млн руб. (2,8 млн грн). Сотрудник ФСБ не брал ипотеку на покупку нового жилья, а заплатил наличными, говорится в сообщении.

Навальный также отметил, что Кудрявцев купил соседнюю квартиру с той, в которой живет сам.

Квартира №38 в этом же доме на Суздальской, по данным Навального, досталась сотруднику спецслужбы от государства. Согласно документам, которые опубликовал оппозиционер, изначально жилье находилось в собственности властей Москвы.

В октябре 2014 года недвижимость по договору передачи перешла семье Кудрявцева: его сыну, супруге Ирине Кудрявцевой, а также Галине Субботиной (теще Кудрявцева). Каждый из них владеет одной третью квартиры. Площадь квартиры составляет 86,2 м², ее стоимость оценивается в 10 млн руб. (3,8 млн грн).

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".