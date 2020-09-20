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Создатель "Новичка" Мирзаянов извинился перед Навальным за создание яда

Российский ученый Вил Мирзаянов, проживающий в США, заявил, что сожалеет о своем участии в разработке боевого яда "Новичок", и принес свои извинения отравленному этим веществом оппозиционеру Алексею Навальному.

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Мирзаянов заявил, что посвятил жизнь борьбе против боевых ядов
Мирзаянов заявил, что посвятил жизнь борьбе против боевых ядов
Фото: Vil Mirzayanov / Facebook

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок", химик Вил Мирзаянов в эфире телеканала "Дождь" 19 сентября извинился перед российским оппозиционером Алексеем Навальным, который был отравлен этим ядом. 

"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе – разработке этого вещества, которым он отравился", – сказал химик.

По его словам, после создания яда он посвятил жизнь борьбе против боевых ядов.

Мирзаянов рассказал, что в 1993 году встречался с человеком, который пережил отравление "Новичком", и его симптомы были такими же, как описал Навальный. 

"Похожи все симптомы. Он преодолел, вылечился. Так что Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", – отметил химик. 

По мнению Мирзаянова, ситуация с невозможностью написать слова на доске, о которой рассказал Навальный, связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам, поскольку молекулы "Новичка" препятствуют расщеплению белка, отвечающего за передачу таких сигналов.

Химик добавил, что восстановление Навального займет около года.

Мирзаянов живет в США с 1995 года.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

Теги: оппозиция, Алексей Навальный, отравление, Новичок, Вил Мирзаянов, отравление Навального
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