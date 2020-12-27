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Соратница Навального Соболь вышла из изолятора. С ней провели 12 следственных действий и шесть допросов

25 декабря юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали после того, как она стояла на лестничной клетке и звонила в дверь одного из вероятных членов группы убийц оппозиционера Алексей Навального – Константина Кудрявцева. Она заявила, что "полицейские путаются в протоколах".

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Соболь рассказала, что ей назначили девять экспертиз
Соболь рассказала, что ей назначили девять экспертиз
Фото: Соболь Любовь / Facebook

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь вышла из изолятора. Об этом 27 декабря сообщил "Дождь".

Соболь рассказала телеканалу, что "все руководство МВД работало над раскрытием этого опасного преступления". С ней провели 12 следственных действий, в том числе шесть допросов, и назначили девять экспертиз, говорится в сообщении.

По словам Соболь, "полицейские путаются в протоколах", указывая разные номера квартиры, куда она входила.

25 декабря Соболь сообщала, что в ее квартиру в Москве пришла с обыском полиция. Перед этим, по ее словам, дверь на площадку взломали, камеры наружного наблюдения заклеили. После обыска Соболь увезли на допрос. Ее задерживали на 48 часов.

Следком РФ заявлял, что Соболь фигурирует в деле, которое возбудили по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). По данным следствия, Соболь была среди группы лиц, которые "неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины", расположенную в доме в Восточном округе Москвы.

Соболь была на видео, которое обнародовал 21 декабря российский оппозиционер Алексей Навальный. Она стояла на лестничной клетке одного из вероятных членов группы убийц Константина Кудрявцева и позвонила ему в дверь.

На опубликованном видео Навальный представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на нижнее белье Навального.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

Теги: Россия, Алексей Навальный, Москва, ФСБ, допрос, МВД РФ, отравление Навального
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