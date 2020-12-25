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После визита к дому вероятного агента ФСБ соратница Навального стала фигурантом дела о "нарушении неприкосновенности жилища пожилой женщины"

21 декабря юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задерживали в Москве у дома, где живет, как она говорила, один из вероятных отравителей российского оппозиционного политика Алексея Навального. 25 декабря к ней пришли с обыском и после допроса задержали, сообщили в ФБК.

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Соболь задержали на 48 часов
Соболь задержали на 48 часов
Фото: Соболь Любовь / Facebook

Утром 25 декабря в квартиру к юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь пришла с обыском полиция, перед этим дверь на площадку взломали, камеры наружного наблюдения заклеили, рассказала Соболь в стриме в Twitter. 

Она вела прямой эфир, пока не открыла дверь силовикам. За кадром был слышен плач ребенка. 

После обыска Соболь увезли на допрос, у нее изъяли всю технику, включая телефон семилетней дочери, сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный в Facebook.

"Причина в том, что в понедельник, когда я выпустил видео разговора с одним из членов группы убийц [Константином] Кудрявцевым, Соболь была у него на лестничной клетке. И позвонила ему в дверь. Все. Звонишь в дверь убийце – тебе выламывают твою собственную и увозят тебя на допрос", – пояснил он. 

https://www.facebook.com/navalny/posts/3977210775631309

Позже Следком РФ опубликовал релиз, в котором заявил, что Соболь, по данным следствия, была среди группы лиц, которые "неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины", расположенную в доме в Восточном округе Москвы. 

"Для достижения своей цели они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребенком", и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру", – утверждают авторы релиза. На сайте Навального говорится, что Соболь в квартиру не входила, а только звонила в дверь. По данным оппозиционера, это жилье зарегистрировано на жену, сына и тещу Кудрявцева. 

Допрос Соболь продолжался весь день, сообщил Навальный. После этого ее задержали на 48 часов. 

https://www.facebook.com/navalny/posts/3978214698864250

Директор ФБК Иван Жданов в Twitter уточнил: Соболь после смены статуса в деле стала подозреваемой (изначально адвокат Соболь говорил ТАСС, что она – свидетель). 

Видео разговора с Кудрявцевым Навальный обнародовал 21 декабря. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на нижнее белье Навального.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Алексей Навальный, Москва, ФСБ, обыск, ФБК, квартира, Алексей Кудрявцев, отравление Навального
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