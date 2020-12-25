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"Мы медицинские издания не читаем". Песков прокомментировал статью в The Lancet об отравлении Навального "Новичком"

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на статью в научном журнале The Lancet, информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального российские власти якобы не получали.

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Песков прокомментировал статью об отравлении Навального
Песков прокомментировал статью об отравлении Навального
Фото: EPA

В Кремле не читали статью в научном журнале The Lancet, где врачи немецкой клиники "Шарите" подробно описывали болезнь отравленного нервно-паралитическим агентом "Новичок" российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков журналистам 25 декабря, пишет "Медуза".

"Мы медицинские издания не читаем", – сказал Песков.

Он заявил, что, несмотря на статью в журнале, информацию об отравлении Навального российские власти якобы не получали.

На предложение журналистов, чтобы статью в The Lancet прокомментировали российские медики, Песков заявил: "Мы не видим в этом смысла".

Статья "Отравление нервным агентом "Новичок" (Novichok nerve agent poisoning) была опубликована в The Lancet 22 декабряАвторы подробно описали состояние Навального и методику лечения. Они, в частности, отметили, что важную роль сыграли интубация и искусственная вентиляция легких в течение двух-трех часов после появления симптомов.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Алексей Навальный, Кремль, Дмитрий Песков, Шарите, Новичок
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