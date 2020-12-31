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Главный расследователь Bellingcat Грозев опубликовал данные о поездках вероятных отравителей Навального

Журналист проекта Bellingcat Христо Грозев выложил данные о 10 предполагаемых сотрудниках ФСБ, которые, вероятно, травили российского оппозиционера Алексея Навального, и маршрутах их поездок. Снимавший Навального в поездках журналист Евгений Фельдман сказал, что уже нашел совпадения этих маршрутов с перемещениями Навального в 2017 году.

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В базе Грозева указаны 10 человек
В базе Грозева указаны 10 человек
Фото: ЕРА

Главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев обнародовал информацию о поездках предполагаемых участников покушения на российского оппозиционного политика Алексея Навального. 

В базе данных 10 человек. Восемь человек из названных Грозевым фигурировали в первоначальном расследовании Bellingcat и The Insider об отравлении Навального, еще двое являются сотрудниками института криминалистики ФСБ.

В файле содержится информация о датах, пунктах назначения и транспорте, на котором перемещались вероятные участники покушения.

Грозев обращает внимание на "странную тенденцию" – покупать несколько билетов для одного и того же пункта назначения, а также в ряде случаев отменять бронь. По словам расследователя, это правило является "оперативной процедурой", которая позволяет разведчикам действовать "более гибко", а также отводить от возможного наблюдения, "внося коррективы в график в последнюю минуту".

После публикации базы данных журналист Евгений Фельдман, который снимал Навального в поездках, в своем Twitter написал, что нашел "навскидку" как минимум 10 поездок сотрудников ФСБ в города, где Навальный вел предвыборную кампанию в 2017 году. Они были в те же даты, когда туда ездил политик.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

Теги: Россия, Алексей Навальный, ФСБ, расследование, журналисты, Христо Грозев, отравление Навального
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