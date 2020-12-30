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"Путин в истерике не бьется". В Кремле прокомментировали новое уголовное дело против Навального

29 декабря против российского оппозиционера Алексея Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, после чего он написал в соцсетях, что президент РФ Владимир Путин уже "бьется в истерике". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, что у Путина нет никаких чувств по поводу ситуации с оппозиционером.

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Навального обвиняют в растрате пожертвований на личные цели
Навального обвиняют в растрате пожертвований на личные цели
Фото: EPA

Ситуация с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального не вызывает у президента РФ Владимира Путина "никаких чувств", заявил в эфире радио "Коммерсант FM" его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Накануне в отношении Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие заявило, что он якобы потратил на личные цели 356 млн руб. из собранных 588 млн руб. пожертвований физических лиц.

По мнению оппозиционера, это указывает на то, что за его отравлением стоит президент РФ. "Путин, похоже, просто бьется в истерике", – заявил он в Twitter.

В ответ на это Песков заявил, что "Путин не бьется в истерике". По его словам, российский президент "готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом". 

На вопрос о том, какие чувства вызывает у президента РФ ситуация с Навальным, Песков ответил, что у "Путина эта ситуация не вызывает никаких чувств".

По словам пресс-секретаря, президенту докладывают об активности вокруг Навального, однако это не значит, что о любом деле "в отношении того или иного гражданина Российской Федерации докладывают президенту".

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, Кремль, Дмитрий Песков
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