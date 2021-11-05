The Insider и Bellingcat выяснили личность погибшего в Берлине российского дипломата, он сын начальника управления ФСБ

Здание посольства, возле которого нашли Жало, имеет четыре этажа, так что версия о суициде выглядит неправдоподобной, отмечают журналисты Фото: theins.ru

О гибели российского дипломата в Берлине сообщило 5 ноября Spiegel. Тело нашли на асфальте под зданием посольства. Из-за дипломатического статуса расследование в Германии было невозможно, тело передали России. Источники в спецслужбах сообщили изданию, что они подозревают погибшего сотрудника посольства в работе на ФСБ.

В немецком и российском внешнеполитических ведомствах подтвердили журналистам гибель дипломата, но сообщать подробности отказались.

По информации The Insider и Bellingcat, погибший – Кирилл Жало, сын начальника управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало. Именно это управление, по данным журналистов, занималось убийствами активистов и журналистов в России, в том числе отравлениями оппозиционера Алексея Навального, поэта Дмитрия Быкова и политика Владимира Кара-Мурзы.

База регистрации автомобилей подтверждает, что Кирилл Алексеевич Жало был зарегистрирован вместе с отцом по одному адресу и в Москве, и ранее в Ростове-на-Дону. Кешированные данные Google показывают, что второй секретарь посольства России Кирилл Жало был удален из дипломатического списка МИД Германии в период с 1-го по 4 ноября 2021 года.

"Неясно, было ли падение причиной смерти или дипломат уже был мертв перед падением, но в связи с тем, что здание посольства имеет четыре этажа, версия о суициде выглядит неправдоподобной", – отметили в The Insider.

Журналисты считают неслучайным, что Кирилл Жало, работавший третьим секретарем постоянного представительства РФ при министерстве обороны в Вене, был переведен в Берлин 19 июня 2019 года – за два месяца до убийства бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

В The Insider подчеркивают, что обвиняемый в убийстве Вадим Красиков неоднократно посещал офис антитеррористического центра ФСБ, подчиняющийся Второй службе, замглавы которой является Жало-старший, а также общался с представителями спецподразделения ФСБ "Вымпел".

"Возможно, перевод Кирилла Жало в посольство в Берлине был просто совпадением, но немецкие прокуроры утверждали, что Красиков не мог действовать без определенной поддержки на месте, поскольку он прибыл из Варшавы в Берлин всего за несколько часов до убийства и у него не было времени, чтобы организовать детальное планирование маршрута эвакуации, электровелосипед и электросамокат, которые сыграли решающую роль в плане убийства", – отмечают в расследовании.