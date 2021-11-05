В Берлине российский дипломат был найден мертвым под зданием посольства РФ

По информации Spiegel, немецкие спецслужбы считают, что погибший дипломат сотрудничал с ФСБ Фото: EPA (архив)

По данным издания, берлинские полицейские, которые охраняют посольство, 19 октября в 7.20 нашли тело мужчины на дорожке перед одним из зданий посольства. Попытки реанимировать мужчину с участием вызванной скорой помощи успехом не увенчались.

Издание отмечает, что на улице Беренштрассе расположены многоэтажные жилые здания посольства, и предполагает, что дипломат выпал из окна верхнего этажа посольского комплекса.

Погибший, согласно официальному дипломатическому списку, был аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства, однако, по информации Spiegel, немецкие спецслужбы считают, что он сотрудничал с внутренней секретной службой ФСБ России.

По данным издания, тело уже передано России. Поскольку у погибшего был дипломатический статус, немецкая прокуратура не смогла расследовать смерть. Согласия на вскрытие тела российская сторона не дала.

Официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер подтвердил журналистам факт гибели сотрудника российского посольства в Берлине, пишет "Интерфакс". Он не смог сообщить детали "из-за положений о защите персональных данных и информации".

Посольство России в Германии отказалось комментировать гибель сотрудника диппредставительства "по этическим причинам".