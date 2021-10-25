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"Превратили банальную процедуру в издевательство на грани садизма". В МИД РФ прокомментировали решение США отнести россиян к "бездомным нациям"

Захарова считает, что в США "экспериментировали с тем, насколько симметричный ответ отличается от зеркального"
Захарова считает, что в США "экспериментировали с тем, насколько симметричный ответ отличается от зеркального"
Фото: Russian Foreign Ministry – МИД России / Facebook

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Госдеп США, отнесший россиян к категории "бездомных национальностей", превратил процедуру получения визы для россиян в "настоящий ад и садизм". Заявление опубликовано 24 октября на официальной странице МИД РФ в Facebook.

Захарова обвинила американских дипломатов в том, что они якобы "годами разрушали не ими созданную систему" предоставления консульских услуг в России.

"Закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального. Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма", – написала спикер МИД РФ.

По ее словам, речь идет не только о сокращении туризма и культурном обмене, а об "ударе по семьям и родственникам", а также спорту и науке.

https://www.facebook.com/MIDRussia/posts/3873384156094330

Статус "бездомных" получают граждане тех стран, где нет консульского представительства США или наблюдается нестабильная политическая обстановка, которая не позволяет американским дипломатам обрабатывать заявки на получение виз, поясняли в Госдепе США. Для получения визы россиянам теперь нужно будет обращаться в посольство США в Варшаве (Польша).

В списке таких стран, кроме России, находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. 

Контекст:

Весной, после интервью президента США Джо Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы, начался произошел новый виток кризиса.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. Также США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу Джону Салливану было рекомендовано вернуться на родину для консультаций

В мае посольство США в России объявило, что прекращает выдачу недипломатических виз россиянам, после того как РФ внесла США в список недружественных стран

В июне Путин и Байден встретились в Женеве. Салливан после этого саммита вернулся в Москву. 9 июля посол сообщил, что с 1 августа штат посольства США в Москве после 1 августа сократится до 120 человек и будет составлять одну десятую от того, что было в 2016 году. С августа американские дипломаты в России прекратили предоставлять консульские услуги.

Теги: США, Госдепартамент США, МИД России, дипломатические отношения, консульство, Мария Захарова, дипломаты
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