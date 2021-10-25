"Превратили банальную процедуру в издевательство на грани садизма". В МИД РФ прокомментировали решение США отнести россиян к "бездомным нациям"

Захарова считает, что в США "экспериментировали с тем, насколько симметричный ответ отличается от зеркального" Фото: Russian Foreign Ministry – МИД России / Facebook

Захарова обвинила американских дипломатов в том, что они якобы "годами разрушали не ими созданную систему" предоставления консульских услуг в России.

"Закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального. Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма", – написала спикер МИД РФ.

По ее словам, речь идет не только о сокращении туризма и культурном обмене, а об "ударе по семьям и родственникам", а также спорту и науке.

Статус "бездомных" получают граждане тех стран, где нет консульского представительства США или наблюдается нестабильная политическая обстановка, которая не позволяет американским дипломатам обрабатывать заявки на получение виз, поясняли в Госдепе США. Для получения визы россиянам теперь нужно будет обращаться в посольство США в Варшаве (Польша).

В списке таких стран, кроме России, находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.