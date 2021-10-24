США отнесли россиян к "бездомным национальностям". В списке – граждане еще девяти стран, в том числе Сомали, Венесуэлы, Сирии и Ирана

В 2021 году отношения США и России обострились Фото: ЕРА

Информация об этом размещена в руководстве по выдаче виз, обратило внимание агентство РБК 24 октября.

Этот статус получают граждане тех стран, где нет консульского представительства США или наблюдается нестабильная политическая обстановка, которая не позволяет американским дипломатам обрабатывать заявки на получение виз, сказано в документе.

В списке Госдепа, кроме России, еще девять стран: Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Скриншот: state.gov

Россияне, чтобы получить визу, могут подать заявку в посольстве США в Варшаве (Польша), указано в документе.