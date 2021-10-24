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США отнесли россиян к "бездомным национальностям". В списке – граждане еще девяти стран, в том числе Сомали, Венесуэлы, Сирии и Ирана

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В 2021 году отношения США и России обострились
Фото: ЕРА

Государственный департамент США отнес к категории Homeless Nationalities (бездомных национальностей) граждан России, которые хотят получить американскую визу.

Информация об этом размещена в руководстве по выдаче виз, обратило внимание агентство РБК 24 октября. 

Этот статус получают граждане тех стран, где нет консульского представительства США или наблюдается нестабильная политическая обстановка, которая не позволяет американским дипломатам обрабатывать заявки на получение виз, сказано в документе. 

В списке Госдепа, кроме России, еще девять стран: Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Скриншот: state.gov
Скриншот: state.gov

Россияне, чтобы получить визу, могут подать заявку в посольстве США в Варшаве (Польша), указано в документе.  

Контекст:

Весной, после интервью президента США Джо Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы, начался произошел новый виток кризиса.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. Также США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу Джону Салливану было рекомендовано вернуться на родину для консультаций

В мае посольство США в России объявило, что прекращает выдачу недипломатических виз россиянам, после того как РФ внесла США в список недружественных стран

В июне Путин и Байден встретились в Женеве. Салливан после этого саммита вернулся в Москву. 9 июля посол сообщил, что с 1 августа штат посольства США в Москве после 1 августа сократится до 120 человек и будет составлять одну десятую от того, что было в 2016 году. С августа американские дипломаты в России прекратили предоставлять консульские услуги.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Сирия, Сомали, Госдепартамент США, посольство США, дипломаты, Южный Судан
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