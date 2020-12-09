Дания обвинила гражданина России в шпионаже

Прокуратура Дании обвинила гражданина России в передаче сведений о датских энергетических технологиях разведке РФ. Российские дипломаты посчитали такие обвинения ошибкой.

Прокуратура Дании предъявила обвинение в шпионаже гражданину России, постоянно проживающему в стране. В релизе ведомства от 9 декабря говорится, что россиянин находится под стражей с июля этого года.

Россиянина обвиняют в предоставлении датских энергетических технологий разведке РФ. Российское посольство РФ в Дании считает предъявленные россиянину обвинения ошибкой.

"Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника", – сказано в заявлении дипломатов от 9 декабря.

Датская прокуратура собирается требовать для подозреваемого тюремного заключения и депортации из Дании. Процесс пройдет в закрытом режиме.