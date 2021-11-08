"К Кремлю эта тема вряд ли имеет отношение". Песков заявил, что власти РФ не собираются проверять условия содержания Навального

Журналисты спросили у спикера Кремля, заметили ли власти материал "Дождя" о том, как проходит пребывание политика в заключении – бывшие осужденные, которые отбывали наказание в том же отряде, рассказывали, что Навальному намеренно не давали спать, другим заключенным показывали компрометирующие его фильмы, к нему подсаживали человека, якобы больного туберкулезом, и другими методами оказывали давление.

У Пескова уточнили, считают ли нужным в Кремле проверить эту информацию.

"Нет, не считаем нужным. Это скорее тема, которая касается органов ФСИН. К Кремлю эта тема вряд ли имеет какое-то отношение", – сказал спикер.