В России требуют семь лет тюрьмы для подростка, забросавшего снежками авто ФСБ на акции в поддержку Навального

В России 23 января, 31 января и 2 февраля прошли массовые акции в поддержку Навального Фото: EPA

Приговор вынес Тверской районный суд 1 сентября. Подростка признали виновным в применении неопасного насилия к представителям власти и повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. Борисову также вменяли групповое хулиганство, но это обвинение впоследствии сняли.

Подростоу нанес по одному удару ногой двум сотрудникам Росгвардии и участвовал вместе с другим фигурантом "дворцового дела" Константином Лакеевым в забрасывании снежками машины, закрепленной за ФСБ. Он признал вину.

Росгвардейцы на суде сказали, что боли не почувствовали, и приняли извинения подсудимого, рассказал его отец.

Суд также обязал парня заплатить 427 тыс. руб. (155 тыс. грн) воинской части ФСБ за повреждение автомобиля.

Апелляция по делу Борисова состоится 11 ноября в Мосгорсуде.