Навальный стал лауреатом премии имени Сахарова

"Европейский парламент выбрал Алексея Навального лауреатом премии Сахарова в этом году. Он последовательно ведет кампанию против коррупции режима [президента РФ] Владимира Путина, а через свои аккаунты в социальных сетях и политические кампании Навальный помогает разоблачать злоупотребления и мобилизовать поддержку миллионов людей по всей России. За это его отравили и бросили в тюрьму. Присуждая премию Сахарова Алексею Навальному, мы признаем его огромную личную храбрость и подтверждаем непоколебимую приверженность Европейского парламента его немедленному освобождению", – сказал глава Европарламента Давид-Мария Сассоли.

Вице-президент Европарламента Хейди Хаутала заявила, что Навальный долгое время боролся за права человека и основные свободы в России, что стоило ему самому свободы и "почти стоило жизни".

"От имени Европейского парламента я призываю к его немедленному и безоговорочному освобождению", – заявила она.