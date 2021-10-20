Навальный стал лауреатом премии имени Сахарова

"Европейский парламент выбрал Алексея Навального лауреатом премии Сахарова в этом году. Он последовательно ведет кампанию против коррупции режима [президента РФ] Владимира Путина, а через свои аккаунты в социальных сетях и политические кампании Навальный помогает разоблачать злоупотребления и мобилизовать поддержку миллионов людей по всей России. За это его отравили и бросили в тюрьму. Присуждая премию Сахарова Алексею Навальному, мы признаем его огромную личную храбрость и подтверждаем непоколебимую приверженность Европейского парламента его немедленному освобождению", – сказал глава Европарламента Давид-Мария Сассоли.
Вице-президент Европарламента Хейди Хаутала заявила, что Навальный долгое время боролся за права человека и основные свободы в России, что стоило ему самому свободы и "почти стоило жизни".
"От имени Европейского парламента я призываю к его немедленному и безоговорочному освобождению", – заявила она.
Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.
После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.