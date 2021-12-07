"А не ты ли, Алексей, посмеивался над феминистками?" Навальный начал работать в швейном цехе в должности "швея"

По словам Навального, начальство колонии решило привлечь его к "трудовой деятельности". Ему предоставили на выбор вакансии дневального, повара, пекаря и подсобного рабочего, а также работу в швейной промзоне, которую он в итоге выбрал.
"Смотрю в заявлении на обучение: "швея". И на всех стендах: "швея". И во всех документах... И сказал я сам себе: "А не ты ли, Алексей, здесь же, в Instagram, посмеивался над феминистками, которые не хотят быть "блогером" и "автором" в мужском роде, а хотят быть "блогерками" и "авторками"? Шутил на эту тему? Говорил: "Да какая разница, что за дурацкое "авторка"? Ну а теперь жизнь пошутила над тобой. Какая тебе разница, швея ты или швей?" – написал политик.
Он отметил, что если раньше хоть и не был против феминитивов, но считал их "неважной ерундой и хорошим поводом для троллинга", а теперь горячо поддерживает право каждого называться так, как он хочет.
"Общество, делаю вам запрос на мужской род профессии "швея". Швейк? Швендр? Швелендр? Швелуэпсер?" – добавил Навальный.
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Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.
После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.