"А не ты ли, Алексей, посмеивался над феминистками?" Навальный начал работать в швейном цехе в должности "швея"

Навальный: Ну а теперь жизнь пошутила над тобой. Какая тебе разница, швея ты или швей? Фото: navalny / Instagram

По словам Навального, начальство колонии решило привлечь его к "трудовой деятельности". Ему предоставили на выбор вакансии дневального, повара, пекаря и подсобного рабочего, а также работу в швейной промзоне, которую он в итоге выбрал.

"Смотрю в заявлении на обучение: "швея". И на всех стендах: "швея". И во всех документах... И сказал я сам себе: "А не ты ли, Алексей, здесь же, в Instagram, посмеивался над феминистками, которые не хотят быть "блогером" и "автором" в мужском роде, а хотят быть "блогерками" и "авторками"? Шутил на эту тему? Говорил: "Да какая разница, что за дурацкое "авторка"? Ну а теперь жизнь пошутила над тобой. Какая тебе разница, швея ты или швей?" – написал политик.

Он отметил, что если раньше хоть и не был против феминитивов, но считал их "неважной ерундой и хорошим поводом для троллинга", а теперь горячо поддерживает право каждого называться так, как он хочет.

"Общество, делаю вам запрос на мужской род профессии "швея". Швейк? Швендр? Швелендр? Швелуэпсер?" – добавил Навальный.

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