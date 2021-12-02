В Росреестре исчезли данные о сотрудниках ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению Навального – расследование

В частности, из Росреестра пропали записи о квартире Олега Таякина, которого в команде Навального считают участником "команды отравителей" из ФСБ. Также из реестра удалена недвижимость начальника Центра специальной техники ФСБ России генерала Владимира Богданова, подозреваемого в том, что он руководил отравителями.

Утверждается, что имена некоторых сотрудников ФСБ, которые фигурировали в расследовании Bellingcat об отравлении Навального, заменены на "Российскую Федерацию".

"Александров, Кудрявцев, Макшаков, Васильев в Росреестре теперь не отображаются. Родителей Паняева тоже удалили из Росреестра", – говорится в расследовании.

В Росреестре засекречены данные и других сотрудников ФСБ и МВД Роcсии. По мнению соратников Навального, "услуга" по удалению из Росреестра доступна неограниченному количеству чиновников, а также их родственников и друзей.

Команда Навального считает, что засекречивание данных – еще одно доказательство того, что в России есть "отряд ФСБ, занимающийся политическими казнями и внесудебными расправами".