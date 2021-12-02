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В Росреестре исчезли данные о сотрудниках ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению Навального – расследование

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В отравлении Навального подозревают сотрудников ФСБ РФ
В отравлении Навального подозревают сотрудников ФСБ РФ
Фото: EPA

Единая база данных с информацией о собственниках недвижимости в России "Росеестр" скрыла данные о недвижимости, принадлежащей сотрудникам российских спецслужб, возможно, причастным к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сказано в расследовании, опубликованном 2 декабря командой Навального.

В частности, из Росреестра пропали записи о квартире Олега Таякина, которого в команде Навального считают участником "команды отравителей" из ФСБ. Также из реестра удалена недвижимость начальника Центра специальной техники ФСБ России генерала Владимира Богданова, подозреваемого в том, что он руководил отравителями.

Утверждается, что имена некоторых сотрудников ФСБ, которые фигурировали в расследовании Bellingcat об отравлении Навального, заменены на "Российскую Федерацию".

"Александров, Кудрявцев, Макшаков, Васильев в Росреестре теперь не отображаются. Родителей Паняева тоже удалили из Росреестра", – говорится в расследовании.

В Росреестре засекречены данные и других сотрудников ФСБ и МВД Роcсии. По мнению соратников Навального, "услуга" по удалению из Росреестра доступна неограниченному количеству чиновников, а также их родственников и друзей.

Команда Навального считает, что засекречивание данных – еще одно доказательство того, что в России есть "отряд ФСБ, занимающийся политическими казнями и внесудебными расправами".

Контекст:

В августе 2020 года самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите". 2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент России Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

В декабре прошлого года расследователи The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel опубликовали результаты расследования, согласно которым в спецгруппу, которая готовила отравление Навального, входило как минимум восемь сотрудников ФСБ.

Теги: Россия, Алексей Навальный, ФСБ, Bellingcat, Новичок, отравление Навального
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