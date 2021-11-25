Экс-глава штаба Навального в Петербурге Фатьянова уехала из России

Фатьянова: Даже малознакомые люди уже давно писали, что мне нужно уезжать, но я находила причины, чтобы остаться Фото: Irina Fatyanova / Facebook

По ее словам, она покинула Россию еще неделю назад. Фатьянова назвала это решение самым сложным в своей жизни.

"За последний год моя "красная линия" все время сдвигалась. Приходя работать в штаб, я была готова к штрафам, суткам в спецприемнике, обыскам и допросам. Помните, это когда-то было самой страшной побочкой. В какой-то момент моя линия сдвинулась до уголовного срока в несколько лет (кажется, пять). Я просто была готова сесть. Ни за что", – написала Фатьянова.

По ее словам, она поняла, что нужно уехать, после ареста бывшей главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, которая стала первой задержанной по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества) Уголовного кодекса РФ после того, как суд запретил и признал экстремистскими штабы и Фонд борьбы с коррупцией Навального.

"В России у меня осталось все: любимый пес, родные, самые близкие друзья, свой угол и вещи, многие из которых связаны с конкретными людьми и счастливыми моментами в жизни... Даже малознакомые люди уже давно писали, что мне нужно уезжать, но я находила причины, чтобы остаться", – написала Фатьянова.

Активистка написала, что не знает, когда вернется в Россию. Куда именно она уехала, Фатьянова не уточнила.

Летом этого года Фатьянова хотела баллотироваться в парламент Петербурга, пишет "Радио Свобода". Партия "Яблоко" отказалась выдвигать ее. Тогда она зарегистрировалась самовыдвиженцем, избирком разрешил ей открыть избирательный счет и начать сбор подписей. Сбор подписей проходил "под надзором полиции", сборщиков задерживали под разными предлогами. Когда больше половины подписей было собрано, избирком аннулировал ее выдвижение на основании того, что ранее Фатьянова возглавляла штаб Навального в Петербурге.