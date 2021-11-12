ФСИН потребовала заменить условное наказание для соратницы Навального реальным

В суде заявили, что ФСИН подала ходатайство "в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления".

Контекст:

15 апреля 2021 года Соболь приговорили к одному году исправительных работ условно с удержанием 10% дохода. Суд признал ее виновной по делу о нарушении неприкосновенности жилища. Потерпевшей проходила теща одного из предпологаемого организатора отравления Навального "Новичком", сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. В декабре 2020 года Соболь приехала к их квартире, оттолкнула потерпевшую и без разрешения вошла в помещение: сразу после этого ее задержали. Уголовное дело Любовь Соболь назвала "делом о попытке поговорить с отравителем" Навального.

Кроме того, в августе этого года Соболь признали виновной по делу о "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм". По версии следствия, призывы Соболь прийти на акцию в поддержку Навального 23 января способствовали распространению коронавирусной инфекции.

8 августа стало известно, что Любовь Соболь покинула Россию. Источник агенства "Интерфакс" уточнил, что поскольку ранее Соболь была приговорена к ограничению свободы, теперь суд может заменить ей условное наказание тюремным заключением.

20 октября издание РБК сообщило, что карточка Соболь появилась в базе разыскиваемых лиц МВД России.