"Создание экстремистского сообщества". В России задержали соратницу Навального Лилию Чанышеву

"Лилия Чанышева задержана на 48 часов – ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества)", – написал он.

Чанышева стала первой задержанной по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества) Уголовного кодекса РФ, после того как суд запретил и признал экстремистскими штабы и Фонд борьбы с коррупцией Навального.

Лилия Чанышева задержана на 48 часов. Ч.1 ст 282.1 Создание экстремистского сообщества — Ivan Zhdanov (@ioannZH) November 9, 2021

9 ноября у сторонников Навального в Уфе прошли обыски. В числе тех, к кому пришли силовики, была и Лилия Чанышева, сообщал "Коммерсантъ Башкортостан".

В тот же день в ее микроблоге в Twitter появилась запись: "У меня обыск".