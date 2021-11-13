Российских актеров, которые поддержали Навального, перестали снимать в кино и сериалах – СМИ

Одной из актрис, поддержавших Навального, является Ирина Вилкова. Она давно высказывала симпатии к оппозиционеру и ходила на митинги в его поддержку.
В сентябре она в Instagram Stories опубликовала ссылку на Google Docs с именами кандидатов в Госдуму, за которых предлагали голосовать сторонники Навального. После этого кинокомпания Legio Felix, с которой она работала этой осенью над сериалом "Детективное агентство Мухича", разорвала с ней контракт в одностороннем порядке без объяснения причин. После расторжения контракта сцены, в которых участвовала Вилкова, из серий вырезали.
Legio Felix, как и многие другие кинокомпании России, работает с холдингом "Газпром-Медиа" (ГПМ), которым сейчас руководит бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров. Именно в "Газпром-Медиа" зимой 2021 года якобы появились так называемые обновленные стоп-листы актеров, которых продюсерам и режиссерам нельзя было звать в новые проекты, отмечает "Русская служба BBC".
Другая актриса Варвара Шмыкова, записавшая для своего Instagram видео, где она со слезами говорит о здоровье Навального, лишилась "многих предложений о сотрудничестве", утверждают ее коллеги. Ее запретили даже снимать в рекламном ролике платежной карты "Мир". Сразу после съемок она пошла на митинг, откуда опубликовала несколько фотографий. Заказчик возмутился, ролик с актрисой так опубликован и не был.
22 января 2021 года в эфире телеканала "Дождь" читали по ролям судебное заседание, на котором вернувшегося в Россию Навального отправляли в СИЗО. Актер Евгений Стычкин исполнял роль адвоката оппозиционера. Как результат в рекламной кампании его режиссерского дебюта – сериала "Контакт" – на онлайн-площадке "Газпром-Медиа" Premier не было ни фамилии Стычкина, ни его фотографии.
В черном списке, по данным журналистов, также фигурируют Александра Бортич, Александр Паль, Павел Деревянко, Яна Троянова, Семен Трескунов.
"Русская служба BBC" утверждает, что весной нескольких актеров из стоп-листов вызвали в Следственный комитет РФ на беседу. После чего сами актеры приняли окончательное решение "не высовываться", чтобы их из этих списков убрали.
После ареста Навального по всей России прошла серия протестов. Массовые акции состоялись 23 января, 31 января и 2 февраля (в день замены условного срока Навального на реальный). Российские силовики жестко реагировали на акции протеста: 23 января задержали более 4000 человек, 31 января – более 5500, а 2 февраля – более 1400 человек, отмечает "ОВД-Инфо".
В связи с протестами по всей стране возбудили более ста уголовных дел. Совокупность этих дел называют "дворцовое дело", поскольку одним из катализаторов протестов стал фильм-расследование ФБК "Дворец для Путина. История самой большой взятки".
Летом все структуры Навального и его соратников признали экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет.
Перед выборами в Госдуму России сторонники Навального призывали россиян голосовать за кандидатов согласно их рекомендациям, чтобы не пропустить членов кремлевской "Единой России". Для этого использовали платформу "Умное голосование" и приложение "Навальный". Однако по требованию российских властей Google и Apple удалили из своих магазинов приложение "Навальный", а Telegram заблокировал бота "Умного голосования".
Сам Навальный сейчас находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.