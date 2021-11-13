Российских актеров, которые поддержали Навального, перестали снимать в кино и сериалах – СМИ

Одной из актрис, поддержавших Навального, является Ирина Вилкова. Она давно высказывала симпатии к оппозиционеру и ходила на митинги в его поддержку.

В сентябре она в Instagram Stories опубликовала ссылку на Google Docs с именами кандидатов в Госдуму, за которых предлагали голосовать сторонники Навального. После этого кинокомпания Legio Felix, с которой она работала этой осенью над сериалом "Детективное агентство Мухича", разорвала с ней контракт в одностороннем порядке без объяснения причин. После расторжения контракта сцены, в которых участвовала Вилкова, из серий вырезали.

Legio Felix, как и многие другие кинокомпании России, работает с холдингом "Газпром-Медиа" (ГПМ), которым сейчас руководит бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров. Именно в "Газпром-Медиа" зимой 2021 года якобы появились так называемые обновленные стоп-листы актеров, которых продюсерам и режиссерам нельзя было звать в новые проекты, отмечает "Русская служба BBC".

Другая актриса Варвара Шмыкова, записавшая для своего Instagram видео, где она со слезами говорит о здоровье Навального, лишилась "многих предложений о сотрудничестве", утверждают ее коллеги. Ее запретили даже снимать в рекламном ролике платежной карты "Мир". Сразу после съемок она пошла на митинг, откуда опубликовала несколько фотографий. Заказчик возмутился, ролик с актрисой так опубликован и не был.

22 января 2021 года в эфире телеканала "Дождь" читали по ролям судебное заседание, на котором вернувшегося в Россию Навального отправляли в СИЗО. Актер Евгений Стычкин исполнял роль адвоката оппозиционера. Как результат в рекламной кампании его режиссерского дебюта – сериала "Контакт" – на онлайн-площадке "Газпром-Медиа" Premier не было ни фамилии Стычкина, ни его фотографии.

В черном списке, по данным журналистов, также фигурируют Александра Бортич, Александр Паль, Павел Деревянко, Яна Троянова, Семен Трескунов.

"Русская служба BBC" утверждает, что весной нескольких актеров из стоп-листов вызвали в Следственный комитет РФ на беседу. После чего сами актеры приняли окончательное решение "не высовываться", чтобы их из этих списков убрали.