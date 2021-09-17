"Прогнулись под шантаж Кремля". Google и Apple удалили из своих магазинов приложение "Навальный"

"То есть прогнулись под шантаж Кремля. "Сенатор" [Андрей] Климов и "сенатор" [Владимир] Джабаров могут радоваться – они победили "иностранное вмешательство в выборы". Ну не они, конечно, а [президент России Владимир] Путин, который устроил кампанию по шантажу в отношении технологических гигантов, посылая к ним приставов, угрожая многомиллионными штрафами и даже уголовными делами против сотрудников", – отметил Волков.
По его словам, юристы Apple и Google будут объяснять свои действия необходимостью соблюдать законы стран, в которых они работают.
"Так вот, это все bullshit, чушь. Есть универсальные права человека, лежащие в основе современной цивилизации", – заявил соратник Навального.
Он назвал этот день позорным и сказал, что он надолго останется в истории.
"Потому что в этот день безумному испуганному старику удалось заставить две великие компании, которым есть чем гордиться, публично сказать, что при определенных обстоятельствах они готовы согласиться, что 2+2=17", – написал Волков.
Google согласился удалить приложение "Навальный" из Google Play после угроз уголовного преследования сотрудников компании. Об этом 17 сентября написало The New York Times со ссылкой на источник. По его словам, угрозы были высказаны в отношении конкретных сотрудников российского отделения Google.
Эту информацию подтвердило агентство Bloomberg. По его данным, приложение было удалено под давлением российских властей на фоне приближающихся выборов в Госдуму.
"Умное голосование" – платформа, разработанная командой Навального. Она "советует" избирателю кандидата, который, если за него проголосуют, сможет "побить единоросса". Ее цель – "объединить протестные голоса и поддержать самого сильного противника представителя "Единой России" в каждом округе, указано на сайте платформы. Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября.
В приложении "Навальный" публикуют сообщения с сайта оппозиционера, в нем также есть функция "Умного голосования".
26 июля Роскомнадзор заблокировал сайт Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с политиком и приближенными к нему людьми.
В августе Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры начал блокировать приложение "Навальный", а в сентябре – сайт "Умного голосования". Навальный подал иск к Генеральной прокуратуре РФ и Роскомнадзору.
Роскомнадзор 19 августа потребовал, чтобы Apple и Google удалили приложение "Навальный" из магазинов приложений, сославшись на его связь с Фондом борьбы с коррупцией. 16 сентября ведомство пригрозило корпорациям штрафами, если они проигнорируют требование, сообщила "Медуза".