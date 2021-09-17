"Прогнулись под шантаж Кремля". Google и Apple удалили из своих магазинов приложение "Навальный"

"То есть прогнулись под шантаж Кремля. "Сенатор" [Андрей] Климов и "сенатор" [Владимир] Джабаров могут радоваться – они победили "иностранное вмешательство в выборы". Ну не они, конечно, а [президент России Владимир] Путин, который устроил кампанию по шантажу в отношении технологических гигантов, посылая к ним приставов, угрожая многомиллионными штрафами и даже уголовными делами против сотрудников", – отметил Волков.

По его словам, юристы Apple и Google будут объяснять свои действия необходимостью соблюдать законы стран, в которых они работают.

"Так вот, это все bullshit, чушь. Есть универсальные права человека, лежащие в основе современной цивилизации", – заявил соратник Навального.

Он назвал этот день позорным и сказал, что он надолго останется в истории.

"Потому что в этот день безумному испуганному старику удалось заставить две великие компании, которым есть чем гордиться, публично сказать, что при определенных обстоятельствах они готовы согласиться, что 2+2=17", – написал Волков.

Google согласился удалить приложение "Навальный" из Google Play после угроз уголовного преследования сотрудников компании. Об этом 17 сентября написало The New York Times со ссылкой на источник. По его словам, угрозы были высказаны в отношении конкретных сотрудников российского отделения Google.

Эту информацию подтвердило агентство Bloomberg. По его данным, приложение было удалено под давлением российских властей на фоне приближающихся выборов в Госдуму.