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За сутки 1600 украинцев с COVID-19 попали в больницы

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За время эпидемии в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19
За время эпидемии в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19
Фото: depositphotos.com

23 декабря в Украине подтвердили 6647 новых случаев коронавирусной инфекции, проинформировало 24 декабря в Facebook Министерство здравоохранения.

Среди новых пациентов – 519 детей и 107 медработников. 

За последние 24 часа 1646 человек попали в больницы с коронавирусной инфекцией, 248 ранее заболевших пациентов умерли, 14 874 – выздоровели. 

За все время эпидемии в Украине заболел 3 637 038 человек, из них выздоровело – 3 408 294, умерло – 94 432

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2028348587328236

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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