Франция расторгла контракт на закупку таблеток от коронавируса молнупиравир из-за низкой эффективности

Франция стала первой страной, которая публично заявила об отмене заказа на препарат Merck после того, как в конце ноября компания опубликовала данные, свидетельствующие о том, что ее лекарство было заметно менее эффективным, чем предполагалось. Изначально сообщалось о 50% эффективности в снижении риска госпитализации и смерти среди людей из групп риска, но новое исследование показало лишь 30%.
Министр здравоохранения Франции, комментируя эту ситуацию, заявил, что "последние исследования не были хорошими".
Всего Франция размещала предварительный заказ на 50 тыс. доз препарата, который "снижает риск госпитализации и смерти среди людей из групп риска". По словам Верана, отмена заказа не повлечет за собой никаких затрат.
Молнупиравир – разработка американских фармацевтических компаний Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme. Merck стала первой компанией, которая сообщила о результатах испытаний таблеток против COVID-19. Этот препарат уже одобрила Великобритания.
Кроме молнупиравира от коронавируса разработаны также таблетки Paxlovid, произведенные компанией Pfizer. По информации производителя, Paxlovid снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов из групп риска. Препарат уже одобрили в США и Европе.