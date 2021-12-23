Франция расторгла контракт на закупку таблеток от коронавируса молнупиравир из-за низкой эффективности

Франция стала первой страной, которая публично заявила об отмене заказа на препарат Merck после того, как в конце ноября компания опубликовала данные, свидетельствующие о том, что ее лекарство было заметно менее эффективным, чем предполагалось. Изначально сообщалось о 50% эффективности в снижении риска госпитализации и смерти среди людей из групп риска, но новое исследование показало лишь 30%.

Министр здравоохранения Франции, комментируя эту ситуацию, заявил, что "последние исследования не были хорошими".

Всего Франция размещала предварительный заказ на 50 тыс. доз препарата, который "снижает риск госпитализации и смерти среди людей из групп риска". По словам Верана, отмена заказа не повлечет за собой никаких затрат.