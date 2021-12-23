США одобрили таблетки от COVID-19

Paxlovid – первый препарат от коронавируса в форме таблеток, который получил одобрение на использование в Соединенных Штатах. Применять его разрешили взрослым и детям от 12 лет и весом не менее 40 кг, чей результат теста на коронавирус оказался положительным.
В первую очередь препарат рекомендовали людям с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19. Paxlovid будет доступен только по рецепту, назначать его нужно как можно скорее после постановки диагноза и в течение пяти дней с момента появления симптомов.
Paxlovid не разрешен для предконтактной или постконтактной профилактики COVID-19 или для лечения пациентов, нуждающихся в госпитализации из-за тяжелого или критического COVID-19. Также в FDA подчеркнули, что препарат не заменяет вакцинацию.
В марте 2021 года американская фармацевтическая компания Pfizer начала первую фазу исследований таблеток Paxlovid. Уже в апреле руководство компании пообещало, что выпуск таблеток от COVID-19 запланирован до конца 2021 года.
Paxlovid состоит из двух действующих веществ – PF-07321332 и ритонавира, которые выпускаются в виде отдельных таблеток. Их нужно принимать дважды в день в течение пяти дней. По информации производителя, Paxlovid снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов из групп риска.
Кроме CDC, препарат также одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам.
16 декабря министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что украинские власти подписали с Pfizer контракт на поставку 300 тыс. курсов Paxlovid.