США одобрили таблетки от COVID-19

Paxlovid – первый препарат от коронавируса в форме таблеток, который получил одобрение на использование в Соединенных Штатах. Применять его разрешили взрослым и детям от 12 лет и весом не менее 40 кг, чей результат теста на коронавирус оказался положительным.

В первую очередь препарат рекомендовали людям с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19. Paxlovid будет доступен только по рецепту, назначать его нужно как можно скорее после постановки диагноза и в течение пяти дней с момента появления симптомов.

Paxlovid не разрешен для предконтактной или постконтактной профилактики COVID-19 или для лечения пациентов, нуждающихся в госпитализации из-за тяжелого или критического COVID-19. Также в FDA подчеркнули, что препарат не заменяет вакцинацию.