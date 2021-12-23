ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Союз потребителей медицинских услуг: Лечение коронавируса по новому протоколу Минздрава опасно для жизни

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Глава правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и медицинских изделий обвинил Минздрав в продвижении интересов фармкомпаний
Глава правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и медицинских изделий обвинил Минздрав в продвижении интересов фармкомпаний
Фото: depositphotos.com

Министерство здравоохранения Украины в новом протоколе лечения COVID-19 рекомендует врачам назначать противовирусные препараты амбулаторным больным, но не указывает конкретные препараты, в то время как некоторые из популярных противовирусных лекарств могут быть смертельно опасными при коронавирусе. Об этом 22 декабря заявил в своем блоге на сайте "Корреспондент" глава правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и медицинских изделий Владислав Онищенко.

"Лечение коронавируса по новому протоколу Минздрава опасно для жизни. Решение Министерства здравоохранения рекомендовать противовирусную терапию теперь и для начальных форм COVID-19 давно назрело. Однако его реализация вызывает много вопросов. В обновленном протоколе лечения коронавируса врачам рекомендуют назначать противовирусные препараты амбулаторным больным, то есть тем, кто переносит вирус в домашних условиях. Это может снизить уровень госпитализации и количество смертей, все правильно. А дальше – катастрофа. Министерство не указывает рекомендуемых противовирусных препаратов, хотя некоторые из этого класса лекарственных средств при COVID-19 могут быть смертельно опасными. Такие популярные препараты, как "Амизон", "Амиксин", "Гропринозин", по сути своей являются иммуностимуляторами и могут вызвать временный паралич (гипореактивность) иммунной системы – исключительно опасное состояние на фоне COVID-19", – написал Онищенко.

Он добавил, что при этом министр здравоохранения Виктор Ляшко в сентябре утвердил новую инструкцию к препарату "Амизон", где действующее вещество инесамиум йодид, который раньше был описан как ингибитор гемагглютинина, назвали теперь ингибитором РНК-полимеразы.

"То есть сам препарат и его состав не меняется – меняется инструкция. Инесамиум йодид, который 25 лет был ингибитором гемагглютинина, по одному волшебному взмаху пера вдруг становится ингибитором РНК-полимеразы. "Волшебство" легко объяснить – гемагглютинин не имеет никакого отношения к COVID-19, а РНК-полимераза эффективно с ним борется. Таким образом, Минздрав вместе с производителем просто поменяли в назначении препарата грипп на коронавирус и обеспечили препарату большое будущее. Также из инструкции "Амизона" пропала информация о том, что он является мощным индуктором интерферона – то есть иммуностимулятором, применение которого при COVID-19 ведет к опасным последствиям", – объяснил эксперт.

Онищенко подчеркнул, что этот безрецептурный препарат в условиях нынешней пандемии становится опасным.

"Безусловно, за циничное продвижение интересов фармацевтической индустрии в условиях мировой пандемии придется отвечать. Но сколько пациентов должны перед этим пожертвовать своим здоровьем и жизнью, чтобы правоохранительные органы начали реагировать?" – подытожил автор блога.

Теги: Министерство здравоохранения, медицина, здоровье, лекарства, лечение, Минздрав, здравоохранение, Виктор Ляшко, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я, чтобы не летели осуждения в мою сторону?" Тина Кароль высказалась о гастролях в РФ
"Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я, чтобы не летели осуждения в мою сторону?" Тина Кароль высказалась о гастролях в РФ
"Идти до самого конца, до мошонки", "Это и есть ваша любимая страна Россия". Волочкова заявила о компромате на Большой театр
"Идти до самого конца, до мошонки", "Это и есть ваша любимая страна Россия". Волочкова заявила о компромате на Большой театр
  "Гріх маю". Буткевич перепела украинскую народную песню. Аудио
  "Гріх маю". Буткевич перепела украинскую народную песню. Аудио
"Сексуально. Класс". Каменских снялась без макияжа и босиком
"Сексуально. Класс". Каменских снялась без макияжа и босиком
"Ого-го", "Вы тут просто сказочная". Подольская снялась топлес в кружевном чепчике траурного цвета
"Ого-го", "Вы тут просто сказочная". Подольская снялась топлес в кружевном чепчике траурного цвета
"Хулиганка". 55-летняя Холли Берри оголила грудь и пах
"Хулиганка". 55-летняя Холли Берри оголила грудь и пах
Скандал в группе "НеАнгелы": Dantes спародировал певицу Viktoria, обвинив ее в хайпе
Скандал в группе "НеАнгелы": Dantes спародировал певицу Viktoria, обвинив ее в хайпе
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой
"Сразу сказала, что не вижу в этом успеха". Тина Кароль заявила, что Иванна Онуфрийчук стала ведущей "Танцев" на "коммерческой основе"
"Сразу сказала, что не вижу в этом успеха". Тина Кароль заявила, что Иванна Онуфрийчук стала ведущей "Танцев" на "коммерческой основе"
"Красный вам идет". Жена Тигипко надела откровенное декольте
"Красный вам идет". Жена Тигипко надела откровенное декольте
"Ох, какие губки", "Надя, тебе не холодно? А то что-то ты разделась". Дорофеева разместила в сети новые фото
"Ох, какие губки", "Надя, тебе не холодно? А то что-то ты разделась". Дорофеева разместила в сети новые фото
"Нахлобучить бы", "Сочная женщина". Седокова расставила ноги и обнажила пышную грудь в облегающем платье
"Нахлобучить бы", "Сочная женщина". Седокова расставила ноги и обнажила пышную грудь в облегающем платье
  Как приготовить украинские пампушки с маком на Рождество. Рецепт от кулинарного блогера
  Как приготовить украинские пампушки с маком на Рождество. Рецепт от кулинарного блогера
"Вдубабельна", "Фигурка супер". Лорак снялась в зимнем образе на фоне снегопада
"Вдубабельна", "Фигурка супер". Лорак снялась в зимнем образе на фоне снегопада
Тина Кароль рассказала, почему ей пришлось покинуть тренерское кресло на шоу "Голос країни"
Тина Кароль рассказала, почему ей пришлось покинуть тренерское кресло на шоу "Голос країни"
Наоми Уоттс показала, как ее 13-летний сын делает ей бьюти-процедуру
Наоми Уоттс показала, как ее 13-летний сын делает ей бьюти-процедуру
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (520540)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (223887)
3
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (84983)
4
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (78307)
5
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов (76503)
6
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед (66196)
7
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (47213)
8
"Вова нашел себе нормальную работу". Актриса "Квартал 95" Кравец рассказала, когда в последний раз виделась со своим кумом Зеленским (45794)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS