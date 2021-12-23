Союз потребителей медицинских услуг: Лечение коронавируса по новому протоколу Минздрава опасно для жизни

"Лечение коронавируса по новому протоколу Минздрава опасно для жизни. Решение Министерства здравоохранения рекомендовать противовирусную терапию теперь и для начальных форм COVID-19 давно назрело. Однако его реализация вызывает много вопросов. В обновленном протоколе лечения коронавируса врачам рекомендуют назначать противовирусные препараты амбулаторным больным, то есть тем, кто переносит вирус в домашних условиях. Это может снизить уровень госпитализации и количество смертей, все правильно. А дальше – катастрофа. Министерство не указывает рекомендуемых противовирусных препаратов, хотя некоторые из этого класса лекарственных средств при COVID-19 могут быть смертельно опасными. Такие популярные препараты, как "Амизон", "Амиксин", "Гропринозин", по сути своей являются иммуностимуляторами и могут вызвать временный паралич (гипореактивность) иммунной системы – исключительно опасное состояние на фоне COVID-19", – написал Онищенко.

Он добавил, что при этом министр здравоохранения Виктор Ляшко в сентябре утвердил новую инструкцию к препарату "Амизон", где действующее вещество инесамиум йодид, который раньше был описан как ингибитор гемагглютинина, назвали теперь ингибитором РНК-полимеразы.

"То есть сам препарат и его состав не меняется – меняется инструкция. Инесамиум йодид, который 25 лет был ингибитором гемагглютинина, по одному волшебному взмаху пера вдруг становится ингибитором РНК-полимеразы. "Волшебство" легко объяснить – гемагглютинин не имеет никакого отношения к COVID-19, а РНК-полимераза эффективно с ним борется. Таким образом, Минздрав вместе с производителем просто поменяли в назначении препарата грипп на коронавирус и обеспечили препарату большое будущее. Также из инструкции "Амизона" пропала информация о том, что он является мощным индуктором интерферона – то есть иммуностимулятором, применение которого при COVID-19 ведет к опасным последствиям", – объяснил эксперт.

Онищенко подчеркнул, что этот безрецептурный препарат в условиях нынешней пандемии становится опасным.

"Безусловно, за циничное продвижение интересов фармацевтической индустрии в условиях мировой пандемии придется отвечать. Но сколько пациентов должны перед этим пожертвовать своим здоровьем и жизнью, чтобы правоохранительные органы начали реагировать?" – подытожил автор блога.