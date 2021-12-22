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ДЕНЬГИ

Федоров рассказал, когда на 1 тыс. грн за вакцинацию можно будет купить лекарства

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Программа выплат за вакцинацию в Украине стартовала 19 декабря
Программа выплат за вакцинацию в Украине стартовала 19 декабря
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Купить лекарства на средства, полученные в рамках программы "єПідтримка" за вакцинацию от коронавируса, можно будет с середины января 2022 года. Об этом на пресс-конференции 22 декабря заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Со второй половины января можно будет использовать эти средства, чтобы покупать лекарства", – заявил он.

По словам Федорова, пока банкам нужно для этого провести технические доработки.

"Мы еще работаем с банками. Почему этот проект и будет запускаться во второй половине января – всем банкам надо сделать техническую доработку, потому что там есть нюансы. Потому что лекарства же можно покупать онлайн, оффлайн. Плюс – банки готовятся выпускать карты, чтобы людям старшего возраста было легче использовать эту возможность. Поэтому мы сейчас финализируем техническую составляющую, и мы отдельно прокоммуницируем, чтобы сейчас не вводить украинцев в заблуждение", – сказал он.

Федоров отметил, что некоторые банки до конца 2021 года начнут выдавать пластиковые карты, на которые будут зачислены выплаты.

Контекст:

15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался против коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

13 декабря президент заявлял, что полностью вакцинированные украинцы старше 60 лет с января 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн за прививку на социальные нужды, в частности на покупку лекарств

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего годаДеньги граждане  получают на специальную виртуальную платежную карту.  Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики. 

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. В правительстве ожидают, что в 2021 году программой воспользуются 8 млн человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 22 декабря в Украине минимум одну дозу вакцины получили 14,5 млн человек, а 13,1 млн украинцев получили две дозы и завершили иммунизацию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: лекарства, вакцинация, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки
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