Федоров рассказал, когда на 1 тыс. грн за вакцинацию можно будет купить лекарства

"Со второй половины января можно будет использовать эти средства, чтобы покупать лекарства", – заявил он.
По словам Федорова, пока банкам нужно для этого провести технические доработки.
"Мы еще работаем с банками. Почему этот проект и будет запускаться во второй половине января – всем банкам надо сделать техническую доработку, потому что там есть нюансы. Потому что лекарства же можно покупать онлайн, оффлайн. Плюс – банки готовятся выпускать карты, чтобы людям старшего возраста было легче использовать эту возможность. Поэтому мы сейчас финализируем техническую составляющую, и мы отдельно прокоммуницируем, чтобы сейчас не вводить украинцев в заблуждение", – сказал он.
Федоров отметил, что некоторые банки до конца 2021 года начнут выдавать пластиковые карты, на которые будут зачислены выплаты.
15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался против коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.
Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.
13 декабря президент заявлял, что полностью вакцинированные украинцы старше 60 лет с января 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн за прививку на социальные нужды, в частности на покупку лекарств
Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего года. Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.
В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. В правительстве ожидают, что в 2021 году программой воспользуются 8 млн человек.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 22 декабря в Украине минимум одну дозу вакцины получили 14,5 млн человек, а 13,1 млн украинцев получили две дозы и завершили иммунизацию.