Федоров рассказал, когда на 1 тыс. грн за вакцинацию можно будет купить лекарства

"Со второй половины января можно будет использовать эти средства, чтобы покупать лекарства", – заявил он.

По словам Федорова, пока банкам нужно для этого провести технические доработки.

"Мы еще работаем с банками. Почему этот проект и будет запускаться во второй половине января – всем банкам надо сделать техническую доработку, потому что там есть нюансы. Потому что лекарства же можно покупать онлайн, оффлайн. Плюс – банки готовятся выпускать карты, чтобы людям старшего возраста было легче использовать эту возможность. Поэтому мы сейчас финализируем техническую составляющую, и мы отдельно прокоммуницируем, чтобы сейчас не вводить украинцев в заблуждение", – сказал он.

Федоров отметил, что некоторые банки до конца 2021 года начнут выдавать пластиковые карты, на которые будут зачислены выплаты.