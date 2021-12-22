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Банки к концу года начнут выдавать пластиковые карточки "єПідтримка" – Федоров

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13 банков находятся в процессе подключения к "єПідтримке"
13 банков находятся в процессе подключения к "єПідтримке"
Фото: depositphotos.com

Некоторые банки Украины, которые уже подключены к проекту "єПідтримка", к концу этого года начнут выдавать пластиковые карточки для выплаты вакцинированным украинцам 1 тыс. грн. Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе совместного брифинга с Минэкономики и Минкультом. Трансляция велась на YouTube-канале Минкульта.

"Некоторые банки до конца этого года начнут выдавать также пластиковые карточки. Мы прогнозируем, что в следующем году таких банков будет большинство. Большое количество банков сможет не только генерировать виртуальные карточки, но также начнет выпускать пластиковые карточки", – сказал он.

При этом Федоров напомнил, что к настоящему времени к проекту "єПідтримка" уже подключились шесть финансовых учреждений страны – "ПриватБанк", "А-банк", "Альфа-Банк", Monobank, "Ощадбанк", "Укргазбанк". Еще 13 банков – в процессе подключения.

Контекст:

15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался против коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

13 декабря президент заявлял, что полностью вакцинированные украинцы старше 60 лет с января 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн за прививку на социальные нужды, в частности на покупку лекарств

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего годаДеньги граждане  получают на специальную виртуальную платежную карту.  Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики. 

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. В правительстве ожидают, что в 2021 году программой воспользуются 8 млн человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 21 декабря в Украине минимум одну дозу вакцины получили 14,4 млн человек, а 13 млн украинцев получили две дозы и завершили иммунизацию.

Теги: Украина, социальные выплаты, Михаил Федоров, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Минцифры
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