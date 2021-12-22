Банки к концу года начнут выдавать пластиковые карточки "єПідтримка" – Федоров

"Некоторые банки до конца этого года начнут выдавать также пластиковые карточки. Мы прогнозируем, что в следующем году таких банков будет большинство. Большое количество банков сможет не только генерировать виртуальные карточки, но также начнет выпускать пластиковые карточки", – сказал он.

При этом Федоров напомнил, что к настоящему времени к проекту "єПідтримка" уже подключились шесть финансовых учреждений страны – "ПриватБанк", "А-банк", "Альфа-Банк", Monobank, "Ощадбанк", "Укргазбанк". Еще 13 банков – в процессе подключения.