Более 4,5 млн украинцев подали заявки в "Дії" на получение 1 тыс. грн за вакцинацию

"Более 4,5 млн украинцев подали заявку в "Дії" на получение услуги, а 5,5 млн оформили специальные карты в банках", – отметил министр.

Партнерами "єПідтримки" сейчас являются шесть банков – "А-банк", "Альфа-Банк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", Monobank и "Ощадбанк". К проекту планируют присоединиться еще 13 финансовых учреждений.

По информации Федорова, 2,3 млн украинцев уже получили выплату. Из перечисленных денег потрачено более 206 млн грн. Самые популярные категории – книжные магазины, кино, железнодорожные билеты.

"Однозначные лидеры списка – кино и книги. Это можно было заметить, когда на прошлой неделе самые популярные украинские сайты издательств и кинотеатров подвисали от количества запросов. Это говорит о том, что главную задачу – помощь пострадавшему во время карантина бизнесу – программа "єПідтримка" успешно выполняет", – добавил глава Минцифры.

По его словам, чтобы получить выплату до конца этого года, нужно подать заявку в "Дії" до 29 декабря.

Украинцы смогут получить 1 тыс. грн за вакцинацию не только с помощью "Дії".

"Для людей, которые не смогут получить эти деньги цифровым способом по какой-либо причине – из-за отсутствия "Дії", цифрового банкинга или пластика, – во втором полугодии [2022 года] или даже во втором квартале будет предложен механизм получения этих средств", – сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.