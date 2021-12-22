Более 4,5 млн украинцев подали заявки в "Дії" на получение 1 тыс. грн за вакцинацию

"Более 4,5 млн украинцев подали заявку в "Дії" на получение услуги, а 5,5 млн оформили специальные карты в банках", – отметил министр.
Партнерами "єПідтримки" сейчас являются шесть банков – "А-банк", "Альфа-Банк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", Monobank и "Ощадбанк". К проекту планируют присоединиться еще 13 финансовых учреждений.
По информации Федорова, 2,3 млн украинцев уже получили выплату. Из перечисленных денег потрачено более 206 млн грн. Самые популярные категории – книжные магазины, кино, железнодорожные билеты.
"Однозначные лидеры списка – кино и книги. Это можно было заметить, когда на прошлой неделе самые популярные украинские сайты издательств и кинотеатров подвисали от количества запросов. Это говорит о том, что главную задачу – помощь пострадавшему во время карантина бизнесу – программа "єПідтримка" успешно выполняет", – добавил глава Минцифры.
По его словам, чтобы получить выплату до конца этого года, нужно подать заявку в "Дії" до 29 декабря.
Украинцы смогут получить 1 тыс. грн за вакцинацию не только с помощью "Дії".
"Для людей, которые не смогут получить эти деньги цифровым способом по какой-либо причине – из-за отсутствия "Дії", цифрового банкинга или пластика, – во втором полугодии [2022 года] или даже во втором квартале будет предложен механизм получения этих средств", – сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.
15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн.
В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что окажет поддержку бизнесу в условиях пандемии. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.
Деньги украинцы будут получать на специальную платежную карту, которую формирует приложение "Дія" – бета-тестирование услуги стартовало 13 декабря.
Полноценно программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего года. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики. В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. Первые получатели массово покупали книги.
В правительстве ожидают, что в 2021 году программой воспользуются 8 млн человек.
Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.