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ДЕНЬГИ

Более 4,5 млн украинцев подали заявки в "Дії" на получение 1 тыс. грн за вакцинацию

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2,3 млн украинцев уже получили выплату
2,3 млн украинцев уже получили выплату
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

С 19 декабря заявки на получение выплаты за вакцинацию от коронавируса подали 4,5 млн украинцев. Об этом 22 декабря сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, написала пресс-служба Минцифры.

"Более 4,5 млн украинцев подали заявку в "Дії" на получение услуги, а 5,5 млн оформили специальные карты в банках", – отметил министр.

Партнерами "єПідтримки" сейчас являются шесть банков – "А-банк", "Альфа-Банк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", Monobank и "Ощадбанк". К проекту планируют присоединиться еще 13 финансовых учреждений.

По информации Федорова, 2,3 млн украинцев уже получили выплату. Из перечисленных денег потрачено более 206 млн грн. Самые популярные категории – книжные магазины, кино, железнодорожные билеты.

"Однозначные лидеры списка – кино и книги. Это можно было заметить, когда на прошлой неделе самые популярные украинские сайты издательств и кинотеатров подвисали от количества запросов. Это говорит о том, что главную задачу – помощь пострадавшему во время карантина бизнесу – программа "єПідтримка" успешно выполняет", – добавил глава Минцифры.

По его словам, чтобы получить выплату до конца этого года, нужно подать заявку в "Дії" до 29 декабря.

Украинцы смогут получить 1 тыс. грн за вакцинацию не только с помощью "Дії".

"Для людей, которые не смогут получить эти деньги цифровым способом по какой-либо причине – из-за отсутствия "Дії", цифрового банкинга или пластика, – во втором полугодии [2022 года] или даже во втором квартале будет предложен механизм получения этих средств", –  сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

Контекст:

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что окажет поддержку бизнесу в условиях пандемии. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.

Деньги украинцы будут получать на специальную платежную карту, которую формирует приложение "Дія" – бета-тестирование услуги стартовало 13 декабря. 

Полноценно программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего года. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики. В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. Первые получатели массово покупали книги.

В правительстве ожидают, что в 2021 году программой воспользуются 8 млн человек.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Теги: вакцинация, деньги, украинцы, выплаты, Михаил Федоров, приложение Дія, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Минцифры
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