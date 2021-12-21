Тысячу за вакцинацию будут выдавать и без "Дії" – Офис президента

По его словам, получить выплаты без "Дії" украинцы, вероятно, смогут с апреля 2022 года. Однако, как будет происходить этот процесс, пока не определили.

Офлайн средства будут выдавать, по ожиданиям в Офисе президента, те же банки, которые являются и еще станут партнерами "єПідтримки". Это "Альфа-Банк, "А-Банк", Monobank, "ПриватБанк", "Укргазбанк" и "Ощадбанк".

"Для людей, которые не смогут получить эти деньги цифровым способом по какой-либо причине – из-за отсутствия "Дії", цифрового банкинга или пластика, – во втором полугодии [2022 года] или даже во втором квартале будут предложен механизм получения этих средств", — заявил заместитель руководителя Офиса президента.

Ростислав Шурма также отметил, что уже в январе украинцы смогут за "ковидную тысячу" покупать лекарства. Касается это тех, кому больше 60 лет.