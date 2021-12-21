Тысячу за вакцинацию будут выдавать и без "Дії" – Офис президента

По его словам, получить выплаты без "Дії" украинцы, вероятно, смогут с апреля 2022 года. Однако, как будет происходить этот процесс, пока не определили.
Офлайн средства будут выдавать, по ожиданиям в Офисе президента, те же банки, которые являются и еще станут партнерами "єПідтримки". Это "Альфа-Банк, "А-Банк", Monobank, "ПриватБанк", "Укргазбанк" и "Ощадбанк".
"Для людей, которые не смогут получить эти деньги цифровым способом по какой-либо причине – из-за отсутствия "Дії", цифрового банкинга или пластика, – во втором полугодии [2022 года] или даже во втором квартале будут предложен механизм получения этих средств", — заявил заместитель руководителя Офиса президента.
Ростислав Шурма также отметил, что уже в январе украинцы смогут за "ковидную тысячу" покупать лекарства. Касается это тех, кому больше 60 лет.
15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн.
В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что окажет поддержку бизнесу в условиях пандемии. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.
Деньги украинцы будут получать на специальную платежную карту, которую формирует приложение "Дія" – бета-тестирование услуги стартовало 13 декабря.
Полноценно программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего года. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики. В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. Первые получатели массово покупали книги.
В правительстве ожидают, что в 2021 году программой воспользуются 8 млн человек.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К утру 20 декабря в стране сделали более 27 млн прививок от коронавируса, обе дозы получили 12,98 млн человек.
Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.