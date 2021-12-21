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Тысячу за вакцинацию будут выдавать и без "Дії" – Офис президента

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Программа "єПідтримка" стартовала с 19 декабря
Программа "єПідтримка" стартовала с 19 декабря
Фото: depositphotos.com

Украинцы смогут получить 1 тыс. грн за вакцинацию не только с помощью "Дії". Об этом на брифинге 20 декабря сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, видео опубликовано на YouTube-канале in time Ukraine.

По его словам, получить выплаты без "Дії" украинцы, вероятно, смогут с апреля 2022 года. Однако, как будет происходить этот процесс, пока не определили.

Офлайн средства будут выдавать, по ожиданиям в Офисе президента, те же банки, которые являются и еще станут партнерами "єПідтримки". Это "Альфа-Банк, "А-Банк", Monobank, "ПриватБанк", "Укргазбанк" и "Ощадбанк".

"Для людей, которые не смогут получить эти деньги цифровым способом по какой-либо причине – из-за отсутствия "Дії", цифрового банкинга или пластика, – во втором полугодии [2022 года] или даже во втором квартале будут предложен механизм получения этих средств", — заявил заместитель руководителя Офиса президента.

Ростислав Шурма также отметил, что уже в январе украинцы смогут за "ковидную тысячу" покупать лекарства. Касается это тех, кому больше 60 лет.

Контекст:

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что окажет поддержку бизнесу в условиях пандемии. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.

Деньги украинцы будут получать на специальную платежную карту, которую формирует приложение "Дія" – бета-тестирование услуги стартовало 13 декабря. 

Полноценно программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего года. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики. В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. Первые получатели массово покупали книги.

В правительстве ожидают, что в 2021 году программой воспользуются 8 млн человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К утру 20 декабря в стране сделали более 27 млн прививок от коронавируса, обе дозы получили 12,98 млн человек.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Теги: Украина, выплаты, Офис президента Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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