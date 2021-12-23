Предположительно, из России. В Украине обнаружен новый вариант штамма коронавируса "Дельта"

Для исследования ученые использовали 74 образца, взятых у больных из девяти регионов Украины в период с 18 ноября по 1 декабря 2021 года. Установлено, что все 100% образцов – 12 разных вариантов штамма "Дельта", в том числе и новый – AY.122, обнаруженный в образцах из Днепра, Сум, Полтавы, Николаева, Житомира и Одессы.

"Этот вариант штамма сейчас активно распространяется в России и отличается тяжелым течением болезни, высокой контагиозностью (скоростью инфицирования) и высокой смертностью", – сообщают ученые.