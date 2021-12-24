В Великобритании третьи сутки подряд фиксируют рекордный прирост больных COVID-19

Для королевства это рекордный показатель с начала эпидемии. Предыдущие максимумы фиксировались 23 декабря (119 789) и 22 декабря (106 122).
Начиная с 15 декабря, заболеваемость в Великобритании держится на уровне более 78 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки.
С начала эпидемии в Соединенном Королевстве выявили 11,89 млн случаев COVID-19 и почти 148 тыс. смертей от последствий заболевания.
Две дозы вакцины от коронавируса получили более 47 млн человек, бустерную прививку сделали 32 млн британцев.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Великобритания по числу инфицирований находится на четвертом месте в мире после США, Индии и Бразилии, свидетельствуют данные ВОЗ.
12 декабря власти Великобритании из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон" повысили степень угрозы, исходящей от коронавируса, с третьего уровня до четвертого из пяти возможных.