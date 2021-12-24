В Великобритании третьи сутки подряд фиксируют рекордный прирост больных COVID-19

За сутки в Великобритании подтверждают более 10 тыс. инфицирований коронавирусом Фото: ЕРА

Для королевства это рекордный показатель с начала эпидемии. Предыдущие максимумы фиксировались 23 декабря (119 789) и 22 декабря (106 122).

Начиная с 15 декабря, заболеваемость в Великобритании держится на уровне более 78 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки.

Скриншот: coronavirus.data.gov.uk

С начала эпидемии в Соединенном Королевстве выявили 11,89 млн случаев COVID-19 и почти 148 тыс. смертей от последствий заболевания.

Две дозы вакцины от коронавируса получили более 47 млн человек, бустерную прививку сделали 32 млн британцев.