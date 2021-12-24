ГОРДОН
 
 
МИР

Чехия с 27 декабря ужесточает правила въезда для туристов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ПЦР-тест в Чехии потребуют даже у полностью вакцинированных от коронавируса туристов
ПЦР-тест в Чехии потребуют даже у полностью вакцинированных от коронавируса туристов
Фото: EPA

Чехия меняет правила въезда для путешественников из других стран с 27 декабря 2021 года: туристы, не имеющие разрешения на постоянное проживание в стране, при въезде должны будут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба посольства Украины в Чехии.

Данное требование распространяется также на лиц, имеющих сертификат о вакцинации двумя дозами вакцины или сертификат о выздоровлении от коронавируса. Отрицательный результат теста не потребуется туристам, получившим третью дозу вакцины от COVID-19, детям до 12 лет, а также детям от 12 до 18 лет, прошедшим полный курс вакцинации (две дозы).

Также тест не нужно будет предъявлять тем, кто проезжает территорию Чехии транзитом и покинет территорию страны в течение 12 часов. При этом с 30 декабря 2021 по 1 января 2022 года будут действовать особые правила транзитного въезда: в эти дни ПЦР-тест придется предъявлять в том числе путешественникам, планирующим покинуть территорию Чехии в течение 12 часов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон". 18 декабря первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в Украине. По состоянию на 21 декабря штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" подтвердили в 106 странах.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Чехии с начала пандемии COVID-19 заболело 2,4 млн человек, более 35 тыс. пациентов умерли. 

 

Теги: Чехия, туризм, вакцинация, туристы, путешествия, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Омикрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
На канале "1+1" рассказали, на каких условиях Иванна Онуфрийчук стала ведущей "Танцев" вместо Тины Кароль
На канале "1+1" рассказали, на каких условиях Иванна Онуфрийчук стала ведущей "Танцев" вместо Тины Кароль
"Просто бусинка", "Уже писюшку не показываешь". Ани Лорак попросила оценить ее сексуальный образ
"Просто бусинка", "Уже писюшку не показываешь". Ани Лорак попросила оценить ее сексуальный образ
"Мысленно с ним переспала", "Положила глаз на ВВП". Странная реакция 35-летней звезды "Универа" Хилькевич на слова Путина стала мемом
"Мысленно с ним переспала", "Положила глаз на ВВП". Странная реакция 35-летней звезды "Универа" Хилькевич на слова Путина стала мемом
"Куколки". Michelle Andrade засветила соски
"Куколки". Michelle Andrade засветила соски
"Гоняет лысого", "Яйцо, трах-тибидох". Полякова перед камерой помассировала голову Потапа
"Гоняет лысого", "Яйцо, трах-тибидох". Полякова перед камерой помассировала голову Потапа
"Разводит сплетни". Онуфрийчук ответила Тине Кароль на обвинения, что она попала в "Танцы со звездами" на "коммерческой основе"
"Разводит сплетни". Онуфрийчук ответила Тине Кароль на обвинения, что она попала в "Танцы со звездами" на "коммерческой основе"
"Ура, растопырка снова с нами!", "Свяжите ей ноги". Волочкова в секси-образе села на шпагат
"Ура, растопырка снова с нами!", "Свяжите ей ноги". Волочкова в секси-образе села на шпагат
Tvorchi презентовали коллекцию своих хитов в новогодней обработке. Аудио
Tvorchi презентовали коллекцию своих хитов в новогодней обработке. Аудио
48-летняя Клум вышла в свет без бюстгальтера
48-летняя Клум вышла в свет без бюстгальтера
"Позор", "Обидно и недостойно изображать украинцев такими". В сети разгорелся скандал из-за образа украинки-клептоманки в популярном сериале
"Позор", "Обидно и недостойно изображать украинцев такими". В сети разгорелся скандал из-за образа украинки-клептоманки в популярном сериале
"Какие кайфовые-е-е", "Люблю". Муж Седоковой показал, как она его "оседлала" и поцеловала
"Какие кайфовые-е-е", "Люблю". Муж Седоковой показал, как она его "оседлала" и поцеловала
"Надо же бабки зарабатывать". Маша Распутина перепела песню Верки Сердючки, ее попросили этого не делать
"Надо же бабки зарабатывать". Маша Распутина перепела песню Верки Сердючки, ее попросили этого не делать
"Блин, Клавка, ты любовь всей моей жизни". 51-летняя Шиффер снялась полуобнаженной перед камином
"Блин, Клавка, ты любовь всей моей жизни". 51-летняя Шиффер снялась полуобнаженной перед камином
"Ее что, из могилы откопали?" Асмус показала свое новое фото, которое напугало пользователей сети
"Ее что, из могилы откопали?" Асмус показала свое новое фото, которое напугало пользователей сети
"Зачем так кривляться?", "Похожа на Ани Лорак". Настя Каменских эротично подвигалась на камеру. Видео
"Зачем так кривляться?", "Похожа на Ани Лорак". Настя Каменских эротично подвигалась на камеру. Видео
"Срамота", "Классная телочка!" Леся Никитюк засветила ягодицы на камеру
"Срамота", "Классная телочка!" Леся Никитюк засветила ягодицы на камеру
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов (96048)
2
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (85180)
3
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани (64898)
4
"Коленки желательно свести вместе", "Фу, гадость какая". Босая Волочкова снялась на полу в балетной пачке (55098)
5
"Вова нашел себе нормальную работу". Актриса "Квартал 95" Кравец рассказала, когда в последний раз виделась со своим кумом Зеленским (50111)
6
"Вау! Секси-девочка". Голая жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала в ванне (45204)
7
"Секс. Вот истинное наслаждение". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в сети вызвала фурор платьем на тонких бретелях (41955)
8
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой (39094)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS