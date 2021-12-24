Чехия с 27 декабря ужесточает правила въезда для туристов

ПЦР-тест в Чехии потребуют даже у полностью вакцинированных от коронавируса туристов Фото: EPA

Данное требование распространяется также на лиц, имеющих сертификат о вакцинации двумя дозами вакцины или сертификат о выздоровлении от коронавируса. Отрицательный результат теста не потребуется туристам, получившим третью дозу вакцины от COVID-19, детям до 12 лет, а также детям от 12 до 18 лет, прошедшим полный курс вакцинации (две дозы).

Также тест не нужно будет предъявлять тем, кто проезжает территорию Чехии транзитом и покинет территорию страны в течение 12 часов. При этом с 30 декабря 2021 по 1 января 2022 года будут действовать особые правила транзитного въезда: в эти дни ПЦР-тест придется предъявлять в том числе путешественникам, планирующим покинуть территорию Чехии в течение 12 часов.