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С 1 марта Евросоюз разрешит въезд только вакцинированным от COVID-19 туристам

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Еврокомиссия предлагает отменить "зеленый список" стран, граждане которых могут въезжать на территорию ЕС
Еврокомиссия предлагает отменить "зеленый список" стран, граждане которых могут въезжать на территорию ЕС
Фото: depositphotos.com

С 1 марта 2022 года Евросоюз будет разрешать въезд только вакцинированным от коронавируса туристам. Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской комиссии, опубликованном 25 ноября.

Еврокомиссия предлагает отменить "зеленый список" стран, граждане которых могут въезжать в ЕС. Вместо этого в Евросоюзе хотят перейти к индивидуальному допуску лиц из третьих стран на свою территорию.

В ЕС будут признавать вакцинацию в течение девяти месяцев после второй прививки. По истечении этого срока необходимо будет сделать бустерную (третью) прививку.

Гражданам, которые привились вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), не нужно будет иметь никаких дополнительных документов. Тем, кто вакцинировался препаратами, согласованными Всемирной организацией здравоохранения, но не одобренными ЕМА, потребуется также отрицательный результат ПЦР-теста.

Ограничения не распространяются на детей до шести лет. Детям от шести до 17 лет достаточно будет иметь ПЦР-тест.

Сейчас в "зеленый список" Евросоюза входят Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Индонезия, Иордания, Кувейт, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай и Китай (при условии подтверждения взаимности).

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

14 июля в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список государств, безопасных для путешествий.

При принятии решения о сохранении страны в "зеленом перечне" Совет ЕС руководствуется такими критериями: не более 75 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей за последние 14 дней; стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев; не менее 300 тестов на 100 тыс. жителей, проведенных за неделю; не более 4% положительных результатов среди этих тестов. Учитывается также прогресс по вакцинации населения и наличие особо опасных штаммов вируса.

После этого в Украине постепенно стала ухудшаться эпидемическая ситуация, заявлял 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

9 ноября Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка" путешествий. Решение было принято в связи с ростом в стране заболеваемости коронавирусной инфекцией. В то же время каждая страна – член Европейского союза вправе "отменить временные ограничения на несущественные поездки в Евросоюз для полностью вакцинированных путешественников", отмечается на сайте Совета ЕС.

Ряд стран – членов ЕС оставили въезд для украинцев открытым.

Теги: Еврокомиссия, эпидемия, граница, вакцинация, туристы, путешествия, иностранцы, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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