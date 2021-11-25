С 1 марта Евросоюз разрешит въезд только вакцинированным от COVID-19 туристам

Еврокомиссия предлагает отменить "зеленый список" стран, граждане которых могут въезжать на территорию ЕС Фото: depositphotos.com

Еврокомиссия предлагает отменить "зеленый список" стран, граждане которых могут въезжать в ЕС. Вместо этого в Евросоюзе хотят перейти к индивидуальному допуску лиц из третьих стран на свою территорию.

В ЕС будут признавать вакцинацию в течение девяти месяцев после второй прививки. По истечении этого срока необходимо будет сделать бустерную (третью) прививку.

Гражданам, которые привились вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), не нужно будет иметь никаких дополнительных документов. Тем, кто вакцинировался препаратами, согласованными Всемирной организацией здравоохранения, но не одобренными ЕМА, потребуется также отрицательный результат ПЦР-теста.

Ограничения не распространяются на детей до шести лет. Детям от шести до 17 лет достаточно будет иметь ПЦР-тест.

Сейчас в "зеленый список" Евросоюза входят Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Индонезия, Иордания, Кувейт, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай и Китай (при условии подтверждения взаимности).