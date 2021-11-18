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Евросоюз решил не вносить Украину в список стран, безопасных для путешествий

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9 ноября Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка" путешествий
9 ноября Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка" путешествий
Фото: ЕРА

Европейский союз принял решение не вносить Украину в список стран, безопасных для путешествий. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 18 ноября на сайте Европейского совета.

Согласно данным ЕС, в обновленный перечень была включена Индонезия.

Таким образом, в "зеленый список" Евросоюза сейчас входят Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Индонезия, Иордания, Кувейт, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай и Китай (при условии подтверждения взаимности).

Как отметили в Совете ЕС, данный список имеет рекомендательный характер. Он также распространяется на страны Шенгенского соглашения (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

14 июля в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список государств, безопасных для путешествий.

При принятии решения о сохранении страны в "зеленом перечне" Совет ЕС руководствуется такими критериями: не более 75 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей за последние 14 дней; стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев; не менее 300 тестов на 100 тыс. жителей, проведенных за неделю; не более 4% положительных результатов среди этих тестов. Учитывается также прогресс по вакцинации населения и наличие особо опасных штаммов вируса.

После этого в Украине постепенно стала ухудшаться эпидемическая ситуация, заявлял 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

9 ноября Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка" путешествий. Решение было принято в связи с ростом в стране заболеваемости коронавирусной инфекцией. В то же время каждая страна – член Европейского союза вправе "отменить временные ограничения на несущественные поездки в Евросоюз для полностью вакцинированных путешественников", отмечается на сайте Совета ЕС.

Ряд стран – членов ЕС оставили въезд для украинцев открытым.

Теги: Украина, Еврокомиссия, эпидемия, вакцинация, туристы, Европейский союз, путешествия, Европа, украинцы, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, ЕС
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