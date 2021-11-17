Почти половина украинцев не поддерживает политиков, которые не вакцинировались от коронавируса – опрос

35% опрошенных сказали, что им все равно.
В то же время 14% респондентов поддерживают политиков, выступающих против вакцинации.
"Больше всего противников политиков-антивакцинаторов среди жителей столицы, людей старшего возраста и тех, кто уже вакцинировался или хочет сделать прививку", – уточняют социологи.
Опрос проводился 10–13 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.
4 ноября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге назвал нардепов из этой фракции, которые являются противниками вакцинации от коронавируса. По словам Арахамии, это народные депутаты Юрий Камельчук, Елизавета Богуцкая и Артем Дмитрук.
15 ноября президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19 дважды вакцинированным гражданам. "Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тыс. грн – быстро и удобно, то есть через приложение "Дія". За эти средства можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки", отметил президент. Программа начнется 19 декабря.
Богуцкая заявила, что ее не заставят вакцинироваться от COVID-19 "и за $50 тыс".