Почти половина украинцев не поддерживает политиков, которые не вакцинировались от коронавируса – опрос

35% опрошенных сказали, что им все равно.

В то же время 14% респондентов поддерживают политиков, выступающих против вакцинации.

"Больше всего противников политиков-антивакцинаторов среди жителей столицы, людей старшего возраста и тех, кто уже вакцинировался или хочет сделать прививку", – уточняют социологи.

Опрос проводился 10–13 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.