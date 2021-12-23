В Великобритании зарегистрировали более 100 тыс. случаев COVID-19 за сутки – впервые за время пандемии

За весь период пандемии в Соединенном Королевстве выявили почти 11,65 млн случаев COVID-19 Фото: EPA

Это наивысший показатель за весь период пандемии. Предыдущий рекордный прирост был зафиксирован 17 декабря (93 045 случаев).

Начиная с 15 декабря заболеваемость в Великобритании держалась на высоком уровне – от 78,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

За весь период пандемии в Соединенном Королевстве выявили почти 11,65 млн случаев COVID-19 и более 147,5 тыс. смертей от последствий заболевания.

В Великобритании почти 90% населения (51,58 млн человек) получили как минимум одну дозу вакцины против коронавируса, 82% (47,16 млн) – две дозы, 53,6% (30,84 млн) – сделали "бустерный" укол.