В Великобритании трое суток подряд фиксируют рекордный прирост инфицированных коронавирусом

Это рекордный прирост за 24 часа за все время эпидемии. Предыдущий рекорд был установлен накануне, когда COVID-19 подтвердили у 88 376 британцев. 15 декабря также был максимум, тогда инфекцию обнаружили у 78 610 жителей Великобритании.
За все время эпидемии в Великобритании подтвердили уже 11,19 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 93 045 пациентов с COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Великобритания по числу инфицирований находится на четвертом месте в мире после США, Индии и Бразилии, свидетельствуют данные ВОЗ.
12 декабря власти Великобритании из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон" повысили степень угрозы, исходящей от коронавируса, с третьего уровня до четвертого из пяти возможных.