В Великобритании трое суток подряд фиксируют рекордный прирост инфицированных коронавирусом

Это рекордный прирост за 24 часа за все время эпидемии. Предыдущий рекорд был установлен накануне, когда COVID-19 подтвердили у 88 376 британцев. 15 декабря также был максимум, тогда инфекцию обнаружили у 78 610 жителей Великобритании.

Скриншот: coronavirus.data.gov.uk

За все время эпидемии в Великобритании подтвердили уже 11,19 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 93 045 пациентов с COVID-19.