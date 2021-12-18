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В Чехии назначили новое правительство. На первом заседании оно отказалось продлевать локдаун из-за COVID-19

Новое правительство сформировала коалиция
Новое правительство сформировала коалиция
Фото: ЕРА

17 декабря президент Чехии Милош Земан назначил новое коалиционное правительство во главе с премьер-министром Петром Фиалой, представляющим партию Spolu ("Вместе"). Об этом сообщило Czech Radio.

Правительство состоит из 18 членов, они приступают к работе "без промедления", отмечает радиостанция.

Кабмин сформирован коалицией из пяти политических сил, которые выиграли выборы в октябре.

В Twitter премьер назвал новый состав кабмина "правительством перемен на будущее".

На своем первом заседании правительство во главе с Фиалой решило, что чрезвычайное положение, введенное 25 ноября из-за ситуации в стране с коронавирусной инфекцией, смысла продлевать нет. Локдаун вводили на 30 дней, информирует Czech Radio.

Фиала объяснил, что ситуация "не критичная", пообещал реакцию правительства на изменение ситуации в режиме "в случае необходимости".

Контекст:

9 октября в Чехии прошли парламентские выборы, на которых правящая партия ANO проиграла блоку Spolu, который получил 27,78%, тогда как ANO – 27,13%.

28 ноября Земан назначил Фиалу главой правительства. Тогда ожидалось, что формирование нового правительства завершится 13 декабря.

Теги: выборы, правительство, Милош Земан, коалиция, инфекция, премьер-министр, заседание, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус, локдаун
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