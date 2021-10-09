В Чехии правящая партия проиграла парламентские выборы

После подсчета 99,98% голосов у Spolu 27,78%, и эту политическую силу уже не сможет догнать ANO, у которой 27,13%.
Пятипроцентный барьер для попадания в парламент преодолевают либеральный блок "Партия пиратов + STAN" (15,6%) и евроскептики из партии "Свобода и прямая демократия" (9,56%).
Среди политсил, которые не прошли в парламент, – Коммунистическая партия Чехии и Моравии (у нее 3,6%).
Явка на выборах составила 65,43%.
Результаты выборов свидетельствуют о том, что новым премьер-министром станет глава Spolu Петр Фиала.
Парламент Чехии состоит из двух палат, выборы проходили в нижнюю в течение двух дней.
На предыдущих выборах, которые состоялись в 2017 году, ANO получила 29,64%, а Гражданская демократическая партия, первым номером которой тогда был Фиала, – 11,32%. Премьером тогда стал лидер ANO Андрей Бабиш.